Pronostic Quevilly Rouen Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Quevilly Rouen – Rodez de tous les dangers

Si le suspense pour la montée est à son paroxysme en Ligue 2, la lutte pour le maintien est également très intense. L'opposition entre Quevilly Rouen et Rodez intéresse donc cette dernière bataille puisque les 2 équipes ne sont séparées que par seulement 2 points en fond de classement. Actuellement, le promu normand occupe la 18et première place relégable. Avec une seule victoire lors des 14 dernières journées, les hommes de Fabien Mercadal ne peuvent pas espérer mieux. Dernièrement, QRM avait réussi à accrocher deux matchs nuls face à Guingamp et Ajaccio mais n'a pas su enchaîner. En effet, la formation normande s'est inclinée sur la pelouse de Niort (2-0) avant de perdre à domicile face à Sochaux (0-2). En plus de ces difficultés à prendre des points, Quevilly Rouen a les pires difficultés pour marquer, puisqu'ils restent sur 3 rencontres sans le moindre but inscrit.

En face, Rodez dispute sa troisième saison consécutive en L2. Après avoir réussi à se sauver lors des deux derniers exercices, le club ruthénois est dans une situation d'urgence puisqu'il flirte dangereusement avec la zone de relégation. Les Aveyronnais possèdent seulement 2 points d'avance sur le 1relégable qui n'est autre que … Quevilly Rouen. Rodez reste sur 14 journées sans la moindre victoire. Pour retrouver trace d'un succès des Aveyronnais, il faut remonter au début du mois de décembre avec la réception de Nîmes (1-0). Le week-end dernier, Rodez avait bien lancé son match face à Niort mais s'est rapidement fait rattraper (1-1), ce qui prouve sa fragilité actuelle. Cette opposition entre deux équipes en difficulté; notamment offensivement devrait offrir un match fermé avec moins de 3 buts, comme lors des 7 derniers matchs de Quevilly Rouen.