Pronostic Quevilly Rouen Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen, la bonne affaire face à Pau

Quevilly Rouen devrait selon toute vraisemblance avoir match gagné face à Nancy le week-end dernier. Alors largement en tête (0-3), la rencontre a été arrêtée suite à des jets de fumigènes de la part des ultras nancéens en colère contre la direction de leur club. Ces 3 points devraient permettre à QRM de sortir de la zone rouge et de prendre 3 unités d'avance sur Rodez. Ce samedi, les hommes de Mercadal ont l'opportunité de faire fructifier cette avance virtuelle lors de la réception de Pau car dans le même temps, Rodez défiera Toulouse. Pas au mieux lors des dernières semaines, la formation normande a profité de rencontres face à des adversaires directs pour s'en sortir avec ce succès probable contre Nancy et celui face à Rodez. Boosté par sa prestation à Marcel-Picot, QRM va vouloir profiter de la venue d'une équipe paloise qui ne joue plus grand-chose. 15, le club béarnais n'est pas mathématiquement assuré de se sauver mais possède un matelas de 8 points qui devrait lui permettre de conserver sa place en Ligue 2. Les derniers résultats des hommes de Didier Tholot montrent qu'ils sont déjà passés à autre chose puisqu'ils viennent de perdre leurs 4 dernières rencontres. Habituellement très performant à domicile, Pau s'est incliné contre Sochaux et Auxerre lors des deux dernières réceptions au Nouste Camp. En déplacement, la formation paloise n'a enregistré qu'un seul succès lors des 14 derniers matchs loin de ses bases. Revigoré par sa prestation à Nancy, Quevilly Rouen devrait enchaîner face à une formation béarnaise qui semble déjà tournée vers la saison prochaine.