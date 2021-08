Pronostic Quevilly Rouen Paris FC : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Le PFC confirme à Quevilly Rouen

Promu cette saison en Ligue 2, Quevilly Rouen a réalisé une entame intéressante. En effet, les hommes de Bruno Irles sont restés invaincus lors des 3 premières journées avec un nul contre Dunkerque (1-1) et des succès contre Amiens (1-3) et Dijon (2-1). Une fois l'euphorie de la montée estompée, le promu a connu deux revers face à Bastia (1-2), autre et sur la pelouse de Grenoble (2-0), deux équipes qui en ont profité pour remporter leur seul et unique match de la saison jusque-là. Calé pour l'instant en milieu de tableau, Quevilly Rouen vise le maintien cette saison et sait que chaque point sera précieux. Ce samedi, les Normands affrontent une formation du Paris FC en forme.

En effet, le club francilien fait partie des candidats déclarés à la montée. L'an passé, le PFC avait réussi une excellente entame avant de baisser de pied. Au final, les Parisiens étaient parvenus à accrocher une place de barragiste mais s'étaient inclinés d'entrée face à Grenoble. Suite à cet échec, les dirigeants du club se sont tournés vers Thierry Laurey qui a pour mission de faire monter le club dans l'élite. L'ancien technicien strasbourgeois s'est parfaitement adapté et a vu ses hommes remporter leurs 3 premiers matchs face à Grenoble (0-4), Dunkerque (2-1) et le Havre (1-2). Ensuite, le PFC a été tenu en échec par l'AJ Auxerre (1-1) qui joue également la montée. Troisième de L2, le Paris FC compte 3 points de retard sur le leader toulousain mais compte également un match de retard à disputer contre Ajaccio le 14 septembre prochain. Pour cette affiche, la formation francilienne devrait confirmer son excellent départ en s'imposant sur le terrain du promu, Quevilly Rouen.