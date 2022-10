Pronostic Quevilly Rouen Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly-Rouen enchaîne face à Nîmes en difficulté

Cette opposition entre Quevilly Rouen et le Nîmes Olympique concerne la lutte pour le maintien. Actuellement, le club normand occupe la 15e place du classement avec seulement une unité d'avance sur la zone de relégation. Sauvé in extremis lors des barrages l'an passé, QRM s'attend à devoir lutter jusqu'au bout pour son maintien dans cette saison à 4 descentes. Pas toujours régulier, les hommes d'Olivier Echouafni ont réussi quelques coups sur leur parcours qui leur permettent de ne pas se retrouver parmi les relégables. Ce fut notamment le cas face à Pau lors de la 5journée (2-1) et le week-end dernier avec un petit exploit à D'Ornano avec un beau succès obtenu à Caen (0-1) sur un but de Mamadou Camara, passé par Troyes. Lors de ce second exercice consécutif en Ligue 2, le Nîmes Olympique a réalisé une entame correcte avec des victoires face à Rodez et Laval pour un nul à Saint-Etienne. Mais depuis son succès face aux Lavallois, le club gardois accumule les contre-performances puisqu'il s'est incliné lors de 4 des 5 dernières journées, ne réussissant à accrocher qu'un nul à domicile face à Bastia. Le week-end passé, les Nîmois se sont inclinés à domicile face au Paris FC en encaissant un but dans les dernières minutes. Cette mauvaise passe se caractérise au classement général par une 19place. De plus, en déplacement, le NO est la pire équipe de Ligue 1 avec un seul point pris. Devant son public, Quevilly Rouen pourrait bonifier sa victoire à Caen en prenant le meilleur sur une équipe nîmoise dans le dur, et encore plus loin de ses bases.