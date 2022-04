Pronostic Quevilly Rouen Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen ne lâche pas face à Nîmes

Promu cette saison, Quevilly Rouen lutte pour son maintien et se trouve actuellement en 17e position avec un seul point d'avance sur Rodez, premier relégable. Le week-end dernier, les Normands ont affiché un excellent état d'esprit et ont posé de nombreux problèmes au leader toulousain qui a cependant fini par s'imposer (2-0). En difficulté lors des dernières journées, QRM s'était en revanche imposé face à... Rodez (2-0), lors de son dernier match à domicile. Avec une seule victoire lors des 10 dernières journées, les hommes de Mercadal doivent hausser le ton pour la réception du Nîmes Olympique. En face, le club gardois se trouve en 13position du championnat avec 7 points d'avance sur la relégation. Relégué de Ligue 1 l'an passé après une saison catastrophique, Nîmes a besoin de quelques points supplémentaires pour assurer sa place en Ligue 2. Les Crocos ne sont pas au mieux avec 5 journées de championnat sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les Nîmois ont perdu contre Auxerre, Ajaccio, Guingamp et Sochaux pour un nul face à Niort. Le week-end dernier, les Gardois se sont lourdement inclinés aux Costières face à Sochaux (1-3) alors qu'ils avaient pourtant ouvert le score. Meilleur buteur de cette équipe, Koné a manqué un penalty en fin de rencontre. A domicile, Quevilly Rouen devrait faire preuve de combativité pour accrocher à minima le point du nul.