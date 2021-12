Pronostic Quevilly Rouen Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy va chercher un résultat à Quevilly

Ce match de la 17journée de Ligue 2 entre Quevilly Rouen et Nancy met aux prises deux formations qui luttent pour leur maintien. Promu cette saison, le club normand est pour l'instant hors de la zone de relégation à la 17place du classement, avec 1 seul point d'avance sur Dunkerque. La dynamique actuelle des hommes de Bruno Irles est loin d'être encourageante puisque Quevilly Rouen reste sur 5 journées sans la moindre victoire. En effet, les Normands se sont inclinés face à Niort, Rodez et Nîmes, pour des nuls contre Sochaux et Toulouse. En revanche, Quevilly Rouen vient de se qualifier pour les 32de finale de la Coupe de France grâce à ses succès sur les petites équipes d'Etaples (1-3) et Amily (0-5). Au prochain tour, la formation normande recevra Laval pour décrocher une place en 16de finale. De son côté, l'AS Nancy a connu une entame de saison catastrophique qui a poussé le club lorrain dans la zone de relégation. L'arrivée de Benoit Pedretti a relancé le club nancéen qui se comporte nettement mieux. Sur les 5 dernières journées, les Nancéens ont dominé Guingamp (2-1) et Niort (1-3), pour un nul contre Sochaux (0-0), et des revers face à Ajaccio et Rodez. Toujours lanterne rouge de Ligue 2, l'ASNL s'est rapproché des équipes non relégables puisque Quevilly n'est qu'à 5 points devant. Ce choc face aux Normands est très important dans la saison des Lorrains. Le regain de forme Nancéiens s'est confirmé en Coupe de France avec une qualification pour le prochain tour face à Troyes. Relancé par l'arrivée de Pedretti, Nancy a les armes pour prendre au moins un point chez le promu Quevilly Rouen.