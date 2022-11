Pronostic Quevilly Rouen Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de Hic pour le HAC à Quevilly Rouen

Quevilly Rouen dispute sa deuxième saison consécutive en Ligue 2 et avait dû passer par les barrages pour conserver sa place l'an passé. Conscient de la difficulté de cet exercice avec ses 4 descentes en fin de saison, QRM s'est montré intéressant lors des dernières semaines avec une série de 4 journées consécutives sans la moindre défaite. Lors de ce bon passage, les hommes d'Olivier Echouafni ont dominé le stade Malherbe de Caen (0-1) et le Nîmes Olympique (3-1), avant de signer deux nuls contre Dijon (0-0) et surtout Sochaux (2-2) qui joue pourtant la montée. Dans le Doubs, les Normands ont été tout proches de s'imposer mais ont concédé un penalty sur le gong. Le week-end dernier, Quevilly Rouen a subi une désillusion en Coupe de France en s'inclinant contre Aubervilliers.

En face, Le Havre est certainement actuellement la formation la plus séduisante de Ligue 2. Les Havrais proposent un jeu collectif très léché qui leur permet d'occuper la 2place de Ligue 2 avec un seul point de retard sur le premier, Bordeaux. Les Havrais semblent avoir connu le déclic lors de leur large victoire à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne (0-6). Sur une excellente dynamique, les hommes de Luka Elsner viennent d'enchaîner 11 journées de Ligue 2 sans la moindre défaite. Tenu en échec sur la pelouse de Rodez (1-1), le Havre s'est repris au Stade Océane en prenant le meilleur sur le FC Metz (2-0) lors de la dernière journée avec un Alioui très inspiré, buteur et passeur. La force du Havre depuis le début de sa saison vient de son collectif. Le week-end passé, le HAC a comme QRM été éliminé de Coupe de France, en s'inclinant contre Alençon. Impressionnant depuis le début de saison, Le Havre devrait être en mesure de poursuivre sur sa très bonne série en dominant Quevilly Rouen.