Pronostic Quevilly Rouen Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen – Le Havre : un statu quo

Promu cette saison en Ligue 2, Quevilly Rouen se retrouve logiquement à lutter pour son maintien en cette fin de saison. Pas au mieux, le club normand se retrouve en 17position avec uniquement deux points d'avance sur Dunkerque qui effectue une belle remontée. QRM avait bien fini l'année 2021 avec plusieurs résultats positifs, mais a connu un coup dur lors du mercato hivernal avec le départ de leur entraîneur. Artisan de la montée, Bruno Irles est parti rejoindre Troyes et a été remplacé par Fabien Mercadal. L'ancien coach de Dunkerque voit ses hommes s'accrocher avec un succès sur Grenoble (1-0) et des nuls face à Amiens et contre Valenciennes. Cependant, la formation normande accumule globalement les défaites en 2022 : face à Bastia, Dijon, le Paris FC et contre Auxerre lors de la dernière journée.

De son côté, Le Havre a eu à plusieurs reprises l'opportunité de revenir sur les barragistes à la montée mais n'a jamais su saisir sa chance. Récemment, les hommes de Le Guen étaient même incapables de gagner un match puisqu'ils ont connu 6 journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les Havrais se sont inclinés face à Sochaux, Bastia et Toulouse pour des nuls contre Niort, Rodez et le Paris FC. 6, les Normands se sont repris la semaine passée face à la lanterne rouge du classement, l'AS Nancy Lorraine (1-0) sur une réalisation de Nabil Alioui. Avec 6 points de retard sur Sochaux qui est 5, le club normand a toujours un mince espoir de revenir sur les places de barragistes. Depuis le début de saison, le HAC se montre plutôt solides loin de ses bases avec seulement 2 revers concédés face à Dunkerque et Toulouse. Cet affrontement entre une équipe de QRM invaincu sur ses 6 derniers matchs de L2 et une formation havraise qui perd peu en déplacement pourrait se terminer sans vainqueur.