Pronostic Quevilly Rouen Laval : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 2

Quevilly Rouen – Laval : un choc sans vainqueur ?

La 9journée de Ligue 2 nous offre une très belle affiche dans le bas du classement avec l'opposition entre Quevilly Rouen et Laval. Ces deux équipes connaissent une entame de championnat délicate et ne compte que 7 points au classement. Barragiste la saison passée, le club normand désormais entraîné par Olivier Echouafni, n'a remporté qu'un seul match face à Pau (2-1). Depuis ce succès, Quevilly a largement perdu contre Bordeaux (4-0) et s'est également incliné face sur la pelouse du promu Annecy (1-0). Entretemps, les Normands avaient signé un match nul spectaculaire face à une équipe niortaise pas au mieux (3-3). Son 4nul de la saison déjà en 8 matchs. Champion de National la saison passée, Laval s'attendait à vivre un retour compliqué en Ligue 2, surtout avec les 4 relégations à venir au printemps prochain. Auteur d'une entame convaincante, Laval est notamment allé s'imposer en Corse face à Bastia avant de récidiver quelques semaines plus tard sur la pelouse d'Annecy. Depuis cette dernière victoire, la formation lavalloise souffre et n'a plus remporté la moindre victoire. La situation s'est même empirée puisqu'après avoir obtenu le point du nul contre Metz, les Tangos viennent de s'incliner lors des 4 dernières journées face à Nîmes, Le Havre, Sochaux et le week-end dernier face à Pau. Cette confrontation entre équipes en mal de points pourrait offrir un match serré duquel aucune formation ne sortirait vainqueur.