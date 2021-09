Pronostic Quevilly Rouen Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen et Guingamp en quête de constance

Promu cette saison suite à sa deuxième place dans le dernier championnat National derrière Bastia, Quevilly Rouen connait un départ satisfaisant, pour une formation fraichement débarquée en Ligue 2. En effet, après 9 journées de championnat, les Normands pointent en 12position avec 4 unités d'avance sur le 1er relégable. Les hommes de Bruno Irles ont parfaitement débuté avec un nul et deux succès sur Amiens et Dijon. Ensuite, le promu a connu un passage compliqué avec 3 revers consécutifs face à Bastia, Grenoble et le Paris FC. La formation normande s'est reprise en dominant Valenciennes (1-2) et en accrochant Auxerre (0-0) qui joue les premiers rôles en Ligue 2. En milieu de semaine, Quevilly Rouen est tombé au stade Océane face à une formation havraise très solide depuis le départ de la saison (1-0).

De son côté, l'En Avant Guingamp connaît également des problèmes de régularité dans les résultats. Après 9 journées, la formation bretonne se trouve en 13position avec 1 point de retard sur son adversaire du soir. Après avoir connu une entame solide avec une seule défaite lors des 7 premières journées, face à Amiens, les hommes de Stéphane Dumont se sont inclinés lors des 2 dernières journées à Niort (2-0) et au Roudourou contre Sochaux (1-2). Avec le départ de Rodelin lors de l'intersaison et la blessure du Stéphanois Abi à peine arrivé, l'En Avant se cherche un attaquant capable de faire la différence pour aider sa formation à se maintenir. Cette opposition entre deux équipes irrégulières et en quête de points devrait nous offrir une rencontre fermée avec moins de 3 buts, comme lors de 4 des 5 derniers matchs de Quevilly Rouen et 3 des 4 dernières rencontres de Guingamps.