Pronostic Quevilly Rouen Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enchaîne à Quevilly Rouen

Profitez de 150€ offerts chez Betway

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Quevilly Rouen - Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En terminant en 2position du championnat National, Quevilly Rouen est parvenu à décrocher un ticket direct pour la Ligue 2. L’objectif des hommes de Bruno Irles en L2 est évidemment de se maintenir. Malgré une entame de saison irrégulière, la formation normande réalise un parcours convenable pour un promu. En effet, Quevilly Rouen occupe actuellement la 11place avec 10 points, soit 6 unités d’avance sur le premier relégable. Les Normands se sont notamment imposés contre Amiens, Dijon et la semaine passée au Hainaut face à Valenciennes. Ce succès en terre nordiste est venu mettre fin à une triste série de 3 revers consécutifs face à Bastia, Grenoble et le Paris FC. Ce samedi, les hommes d’Irles auront fort à faire face à une équipe d’Auxerre qui joue la montée.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, l’AJ Auxerre qui a raté pour très peu les barrages l’an passé, met tout en œuvre pour décrocher l’une des 2 premières places de Ligue 2. Les hommes de Jean-Marc Furlan réalisent un départ convaincant puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois, face à Guingamp à l’Abbé-Deschamps. Pour le reste, les Auxerrois se sont montrés cohérents et restent sur deux très beaux succès face à Nancy (1-4) et contre Niort (4-0) ce week-end. Ces larges victoires correspondent au jeu entreprenant prôné par Jean-Marc Furlan. Arrivé cet été de Brest, Gaétan Charbonnier a déjà trouvé ses marques en Bourgogne et compte 5 buts au compteur (en seulement 5 matchs), ce qui en fait le meilleur buteur de Ligue 2. Sur son excellente dynamique, l’AJA semble en mesure de prendre le meilleur sur le promu Quevilly Rouen.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Quevilly Rouen Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !