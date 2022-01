Pronostic Quevilly Rouen Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens confirme ses progrès face à Quevilly Rouen

Arrivé pour remplacer Bruno Irles parti à Troyes, Fabien Mercadal connaît une entame délicate à la tête de Quevilly Rouen Métropole. En effet, pour sa première sur le banc normand, ses hommes se sont inclinés à Bastia (3-0). Le week-end dernier, les Normands ont connu une nouvelle désillusion en déplacement avec un revers sur la pelouse de Dijon (1-0). Cette mauvaise passe a fait glisser Quevilly Rouen en 16position du classement avec seulement 2 points d'avance sur Valenciennes, première formation relégable. Lors de ce mauvais passage, le promu normand a également été éliminé en 16de finale de la Coupe de France par l'AS Monaco (1-3). De son côté, Amiens était très mal parti dans cette saison mais le club picard a parfaitement réagi en s'appuyant sur sa solidité. Nettement plus consistant, la formation amiénoise est progressivement sortie de la zone rouge. Un calendrier difficile lors des dernières journées avec des affrontements face à des formations qui luttent pour les playoffs ont freiné la progression d'Amiens (défaites face au Paris FC et Ajaccio). Les hommes de Philippe Hinschberger étaient même retombés dans la zone de relégation avant leur match face à Guingamp lors de la dernière journée. Contre les Bretons, les Amiénois ont livré une prestation très encourageante samedi dernier avec une large victoire (3-0) avec un doublé de Badji et une réalisation d'Akolo. Ce succès a permis à Amiens de remonter à la 14position avec 2 points d'avance sur Valenciennes. En enchaînant face à Quevilly Rouen, la formation picarde s'offrirait une marge d'avance sur la relégation. En pleine confiance, Amiens devrait au moins accrocher un nul face à une équipe de Quevilly Rouen pas au mieux.