Pronostic Quevilly Rouen Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio enfonce Quevilly Rouen

La lutte pour le maintien est acharnée en Ligue 2 puisque seulement 5 points séparent le 10du premier relégable, qui n'est autre que Quevilly Rouen. Le promu avait réalisé une première partie de saison convenable mais rencontre nettement plus de difficultés depuis la trêve et le départ de Bruno Irles à Troyes. Arrivé pour le remplacer, Fabien Mercadal a l'expérience de ce genre de situation puisqu'il a déjà permis à Dunkerque de se maintenir l'an passé. La dynamique actuelle des Normands ne laisse rien présager de bon avec pas moins de 5 journées sans la moindre victoire. En effet, QRM s'est incliné contre le Paris FC, Auxerre et le Havre, pour des nuls face à Valenciennes et Guingamp le week-end dernier (1-1 à Roudourou). Le club normand a la particularité d'avoir pris autant de points à domicile qu'en déplacement. Les seules victoires obtenues au stade Robert Diochon de Rouen l'ont été contre des formations de seconde partie de tableau (Bastia, Grenoble et Dijon).En face, Ajaccio joue quant à lui la montée en Ligue 1. Le club corse se trouve actuellement en 4e position du classement avec 6 points de retard sur Toulouse et 4 sur le Paris FC. Les joueurs de Pantaloni ont effectué une très mauvaise opération ce week-end en s'inclinant une nouvelle fois dans le derby face à Bastia (0-1). Ce revers a fait sortir l'ACA du podium et a surtout mis fin à une très belles série de 3 victoires consécutives. En déplacement en revanche, les Ajacciens viennent de remporter leurs deux derniers matchs sur les pelouses de Niort (0-1) et surtout sur celle de Sochaux (0-1). Lors de la trêve hivernale, Ajaccio s'est renforcé en enrôlant Jean-Philippe Krasso en provenance de Saint-Etienne. L'attaquant stéphanois a réalisé de bons débuts pour son prêt en Corse avec 2 buts en 6 matchs. Face à une équipe de Quevilly Rouen dans le dur, Ajaccio pourrait continuer sa bonne série à l'extérieur, et se relancer après sa défaite du week-end dans le derby.