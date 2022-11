Pronostic Qatar Sénégal : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

Misez 50€ et Récupérez 100€ sur Qatar Sénégal

Exemples du Bonus ParionsSport

Nos pronostics Qatar - Sénégal

Le Qatar face à ses limites

Le Sénégal doit rebondir

Le Sénégal orphelin de Sadio Mané

Les compos probables pour Qatar - Sénégal :

Le Sénégal redresse la barre

Pour l'ouverture du Mondial qu'il organise sur son sol, le Qatar a connu un départ compliqué. Complétement dominée par l'Equateur, la sélection qatarienne a craqué dès la 1ère période en encaissant 2 buts. Lors de ce match, les Qatariens se sont montrés très peu dangereux, se créant seulement une seule chance d'inscrire un but. La triste performance de leur formation a été marquée par le départ de nombreux supporters dès la mi-temps. Avant ce revers, le Qatar a pourtant aligné quatre victoires en amical face à des sélections modestes comme le Guatemala, le Honduras, le Panama et l'Albanie. Pour préparer sa participation à la 1ère Coupe du Monde de son histoire, le Qatar s'est montré très actif en remportant la Coupe d'Asie 2019, ou en se hissant en demi-finale de la Gold Cup l'an passé. Cette progression ne s'est pas faite ressentir lors de son entrée en lice face à l'Equateur, où les hommes de Sanchez Bas ont été trop timorés.Vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal est certainement l'une des nations africaines capables d'aller le plus loin dans cette Coupe du Monde. Les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour ce Mondial au bout d'une irrespirable double confrontation face à l'Egypte. Pour son entrée en lice dans la compétition, les Sénégalais avaient fort à faire face à une sélection en forme, les Pays Bas. Dans une rencontre ouverte, le premier but comme on s'y attendait a été crucial. Ce dernier est venu des Bataves qui ont profité d'une erreur de jugement de Mendy. Pour revenir au score, le Sénégal a pris des risques et s'est fait punir en fin de match (0-2). Cette entame ratée ne doit pas remettre en cause la qualification car en s'imposant lors des 2 dernières journées, la sélection sénégalaise devrait pouvoir valider son ticket pour les 8e de finale. Le Sénégal avec ses qualités évidentes doit désormais se montrer réaliste face au Qatar.Lors de la dernière journée de Bundesliga avant le Mondial, Sadio Mané s'est blessé. Après une période d'incertitude, la star sénégalaise a été convoquée pour le Mondial. Finalement, l'ancien de Liverpool a dû renoncer car sa blessure est plus grave que prévue. Cette indisponibilité est préjudiciable tant Mané est prépondérant dans les bons résultats de son équipe. Lors du premier match, les cadres Koulibaly et Mendy n'ont pas convaincu, notamment le portier de Chelsea fautif sur l'ouverture du score de Gapko. Sortis blessés, le défenseur Diallo et le milieu Kouyaté sont incertains.Du côté du Qatar, Sanchez Bas devrait conserver son XI titulaire et compter sur un réveil de ses hommes. Ses joueurs majeurs sont le buteur Almoez Ali, qui a déjà fait trembler les filets à 42 reprises. A ses côtés, on devrait retrouver l'expérimenté capitaine Al-Haydos (170 sélections).: Al Sheeb - Al-Rawi, Khoukhi, Hassan - Pedro Miguel, Hatem, Boudiaf, Ahmed - Al-Haydos - Almoez Ali, Akram Afif.: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Cissé, Jakobs - P. Gueye, I. Gueye, N. Mendy - Sarr, Dia, Diatta.Au pied du mur lors de cette seconde journée de la Coupe du Monde, le Qatar et le Sénégal s'affrontent pour s'offrir une finale lors de l'ultime rencontre. La sélection sénégalaise, malgré l'absence de Mané, est nettement plus performante que celle du Qatar qui a montré ses limites lors du 1er match face à l'Equateur. Championne d'Afrique en titre, le Sénégal devrait faire parler sa supériorité lors de cette affiche et conserver ses chances pour la qualification. Pour tenter de renverser le Qatar, les Lions de la Teranga comptent sur Ismaila Sarr, certainement l'élément le plus percutant contre les Bataves.