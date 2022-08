Pronostic Qarabag Plzen : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des Champions

Plzen tient le coup sur la pelouse de Qarabag

Très bon début de saison pour Qarabaq qui rêve de rejouer la Ligue des Champions comme en 2017. Vainqueur de 8 des 9 derniers championnats d'Azerbaïdjan, le club a déjà passé 3 tours préliminaires cette saison : face au Lech Poznan (défaite 1-0 à l'aller, victoire 5-1 à domicile), face au FC Zurich (victoire 3-2 à domicile et 2-2 en prolongations au retour après une défaite 2-1 dans le temps réglementaire) et face au Ferencvaros (match nul 1-1 à domicile à l'aller et victoire 3-1 en Hongrie). Qarabaq a également remporté ses deux premiers matchs de championnat : contre Sabail (3-1) et sur la pelouse de Sumqayit ce week-end (0-2).

Champion de République Tchèque en titre, Plzen attend lui aussi de rejouer la Ligue des Champions (dernière participation en 2014). Dans ces tours préliminaires de Ligue des Champions, le club a passé ses deux premiers tours facilement. D'abord face à l'HJK Helsinki (deux victoires 0-1 et 5-0) puis face au Sheriff Tiraspol (deux victoires 2-1). En championnat, Plzen avait démarré par un mauvais nul sur la pelouse de Teplice (2-2), mais il s'est rattrapé en remportant ses deux autres matchs : face à Pardubice (2-1) et face à Hradec ce week-end à l'extérieur sur le même score. Semblant légèrement au-dessus, Plzen devrait au moins ramener le match nul d'Azerbaïdjan.