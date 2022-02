Pronostic Qarabag OM : Analyse, cotes et prono du 16e retour de Ligue Europa Conférence

L’OM finit le travail à Qarabag

Battu au Stade Vélodrome par l'Olympique de Marseille (3-1), Qarabag est contraint de s'imposer avec une différence de deux buts pour espérer disputer les prolongations ou plus pour se qualifier. Depuis sa défaite en France la semaine passée, le club azéri s'est reposé puisqu'il n'avait pas de match prévu ce week-end. Largement en tête dans son championnat national, Qarabag compte 7 points d'avance sur Gabala. Les Azéris se sont également récemment qualifiés pour les demi-finales de la Coupe en surclassant Keshla (0-6 au retour après la victoire 1-0 de l'aller). Dans cette formation, on retrouve notamment le Français Zoubir, passé par le Racing Club de Lens.

En face, l'Olympique de Marseille se retrouve dans cette Conference League suite à sa troisième place de poule obtenue en Europa League. Les Phocéens ont parfaitement négocié le match aller (3-1) avec un Milik inspiré (doublé). Néanmoins, les Marseillais se sont fait peur lors des dernières minutes encaissant un but de Qarabag. Le but inscrit par Dimitri Payet dans le temps additionnel a donné une avance plus confortable et conforme à la domination olympienne. Incapable d'enchaîner, le club phocéen s'est fait surprendre par Clermont (0-2) le week-end dernier. Ce revers relance la course au podium puisque Nice et Strasbourg ne sont plus très loin des hommes de Sampaoli. Eliminés de la Coupe de France récemment par ces mêmes Niçois, les Marseillais ne vont pas galvauder cette Conference League et vont tout mettre en œuvre pour passer ce tour. A l'image du match aller, Sampaoli devrait aligner une équipe compétitive. Déterminé à se relancer de suite après sa défaite face à Clermont, Marseille devrait finir le travail en Azerbaïdjan face à Qarabag.