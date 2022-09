Pronostic Qarabag Nantes : analyse, cotes et pronos du match de Ligue Europa

Un Qarabag – Nantes avec des buts de chaque côté

Auteur du doublé championnat – Coupe en Azerbaidjan, Qarabag a été contraint de passer par les tours préliminaires pour intégrer la phase de groupe de Ligue des Champions. Après avoir dominé le Lech Poznan, le FC Zurich, Ferencvaros, le club azéri a buté en finale de barrage face à Plzen. Rebasculé en Europa League, Qarabag a très mal débuté sa confrontation face à Fribourg lors de la 1journée. En effet, les Azéris ont encaissé deux buts dans le premier quart d’heure et n’ont pas été en mesure de revenir au score malgré la réduction du score de Vesovic. Sur le plan national, Qarabag a pris les commandes du championnat le week-end dernier en dominant le Sabah Bakou au terme d’une rencontre folle avec pas moins de 7 buts (4-3). Menés au score, les partenaires d’Abdellah Zoubir ont profité de leur supériorité numérique pour renverser son adversaire dans les dernières minutes du match. Qarabag a remporté tous ses matchs et se trouve à égalité avec le Neftci Bakou, qui a disputé une rencontre supplémentaire.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Dans une Beaujoire en fusion, le FC Nantes a fêté ses retrouvailles avec l’Europe par un succès sur l’Olympiakos jeudi dernier (2-1). Les Canaris ont dû s’arracher puisqu’ils ont inscrit le but décisif par Guessand lors des arrêts de jeu. Cette victoire est venue égayer le début de saison moribond des Nantais en Ligue 1. En effet, les Canaris occupent seulement la 15place du classement avec un seul point d’avance sur le premier relégable. Battu par le PSG avant le choc face aux Grecs, le club de Loire-Atlantique s’est également incliné contre Lorient (3-2) le week-end dernier. Nantes possède un effectif limité qui ne lui permet pas d’être compétitif sur les deux tableaux et subit l’enchaînement des rencontres. Pour affronter Qarabag, Kombouaré devrait aligner sa meilleure équipe avec les Blas, Girotto ou Sissoko. Devant, Mohamed (3 buts toutes compétitions confondues) devrait accompagner Guessand (2 buts) et Blas (1 but). Qarabag bénéficie d’un supplément d’expérience tandis que le FC Nantes joue sur son panache : ce choc devrait être agréable et offrir des buts de chaque côté comme lors de 6 des 7 derniers matchs des Canaris.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Qarabag Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !