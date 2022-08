Pronostic Qarabag Ferencvaros : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Un Ferencvaros féroce face à Qarabag

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Qarabag Ferencvaros :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vainqueur de 8 des 9 derniers championnats d'Azerbaïdjan, le FK Qarabag n'a pas d'équivalent au niveau national mais a plus de mal dans les Coupes d'Europe. Présent une seule fois en phase de groupes de la Ligue des Champions, en 2017, le club a déjà passé 2 tours préliminaires cette saison : face au Lech Poznan (défaite 1-0 à l'aller, victoire 5-1 à domicile), et face au FC Zurich (victoire 3-2 à domicile et 2-2 en prolongations au retour après une défaite 2-1 dans le temps réglementaire). Qarabag n'a pas de grosses stars dans son effectif.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Contrairement à Qarabag, Ferencvaros a déjà repris son championnat, ce week-end en s'imposant contre le Puskas FC Akademy (1-0). Le club champion de Hongrie, que l'on voit s'installer dans le paysage européen, a également passé 2 tours sur ces qualifs de C1 : contre Tobol (0-0 à l'aller et 5-1 au retour) et contre le Slovan Bratislava (défaite 1-2 à domicile et victoire à l'extérieur 1-4). Ferencvaros fait jouer ses recrues Adama Traoré (ex-Sheriff) et Xavier Mercier (ex-Louvain) et ses internationaux Botka, Vecsei et Dibusz. Avec un effectif plus dense et son expérience, Ferencvaros semble au-dessus et pourrait l'emporter, ou au moins faire un résultat.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Qarabag Ferencvaros encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !