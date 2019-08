Pronostic Pyunik Wolverhampton : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Wolverhampton peut s’imposer largement à Puynik

de la dernière saison en Premier League, Wolverhampton a décroché le droit de pouvoir disputer les tours préliminaires de la Ligue Europa cet été. Confrontés aux modestes Crusaders d'Irlande du Nord au 2tour, les Loups n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour s'imposer tranquillement à l'aller (2-0) et pour confirmer au retour (1-4). Pourtant, les hommes de Nuno Esperito Santo n'avaient disputé que deux petits matches amicaux avant cette double confrontation qui a servi à peaufiner leur préparation estivale.

Jeudi, Wolverhampton se rend sur le terrain des Arméniens de Pyunik vainqueurs des Macédoniens de Shpunik et des Tchèques de Jablonec aux tours précédents. Mais la différence sur le papier semble énorme. Côté arménien, il y a forcément moins de talent que chez des Wolves qui se sont en plus renforcés cet été (Cutrone du Milan, Vallejo du Real Madrid). Sans doute plus en jambes que la semaine dernière, Wolverhampton devrait se mobiliser pour faire le job au plus vite et s'imposer avec la manière sur le terrain de Pyunik.