Pronostic PSV Galatasaray : Analyse, cote et pronostic du match de qualification pour la Ligue des Champions

Le PSV fait le taf face à Galatasaray

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce PSV - Galatasaray :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche des quarts de finale des barrages pour la Ligue des Champions met aux prises le PSV Eindhoven à Galatasaray. La formation hollandaise participe à ces éliminatoires car elle a fini en seconde position de son championnat national derrière l’Ajax d’Amsterdam. Sur la scène européenne, les Bataves avaient été plutôt décevants avec une élimination précoce en Europa League, dès les 16e de finale face à l’Olympiakos. En préparation de la reprise, le PSV a disputé 4 rencontres amicales, pour trois victoires face à RWDM (6-2), Delbrucker (10-1) et le PAOK (1-0), pour un nul contre le Vfl Osnabruck (0-0). Cette équipe regorge de talents puisque les Malen, Dumfries, qui ont montré tout leur potentiel lors de l’Euro sont toujours dans l’effectif du PSV, malgré de nombreuses convoitises. On retrouve également des éléments intéressants comme Olivier Boscagli, Marco van Ginkel, Mario Gotze, Propper ou Zahavi. L’israélien a été avec Malen l’un des éléments les plus percutants offensivement avec 11 réalisations.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Galatasaray a perdu le titre de champion de Turquie dans ses confrontations directes avec le Besiktas. En effet, les partenaires d’Arda Turan ont fini à égalité avec le Besiktas. Le Gala a effectué une excellente dernière ligne droite au cours de laquelle il a enchainé 6 victoires consécutives. En revanche, la formation turque avait été incapable de sortir des qualifications de l’Europa League, où elle s’était inclinée contre les Glasgow Rangers. Lors des matchs de pré-saison, les protégés de Fatih Terim ont disputé deux rencontres pour deux succès face au Football Club Dinamo Bucarest (2-1) et contre Kasimpasa (4-2). Le milieu de terrain turc, Aytac Kara s’est montré très intéressant lors de ces deux affiches en inscrivant 3 buts. Cette équipe est composée de joueurs expérimentés comme les Falcao, Muslera, Yedlin, Babel, Arda Turan ou Sofiane Feghouli. Pour cette affiche, le PSV qui évolue dans son Philips stadion devrait prendre le dessus sur Galatasaray et prendre ainsi une option avant le retour délicat en Turquie.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic PSV - Galatasaray détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !