Pronostic PSV Eindhoven Monaco : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Monaco tient le coup chez le PSV dans un match à buts

A l'aller la semaine passée, le PSV a bien failli repartir du Rocher avec la victoire (score final 1-1). Sans doute grâce à la SuperCoupe des Pays-Bas remporté face à l'Ajax quelques jours avant (5-3), le club d'Eindhoven était davantage prêt au coup d'envoi et a ouvert le score en première mi-temps. Reprenant le dessus petit à petit, Monaco a mis du temps à égaliser (Disasi, 80), mais aurait même pu l'emporter en fin de match si l'ancien Niçois Walter Benitez n'avait pas été sauvé par son poteau. Ce week-end, le PSV Eindhoven a bien démarré son championnat, en l'emportant 4-1 face à Emmen (doublé de Gakpo, but de l'ancien Parisien Simons) dans un nouveau match à buts. Même début de saison pour Monaco à l'exception du fait que l'ASM n'a pas joué le Trophée des Champions. 3la saison passée, le club de la Principauté participe donc une nouvelle fois à ces tours préliminaires de C1, et a donc tenu le nul (1-1) à domicile la semaine passée. L'abrogation de la règle des buts à l'extérieur fait qu'il ne s'agit pas d'un mauvais résultat. Dimanche, Monaco a été impressionnant à Strasbourg (1-2) alors que des joueurs comme Ben Yedder, Boadu, Golovin, Minamino, Basiashile et Caio Henrique n'ont pas joué (forfait ou préservé). Les Monégasques ont notamment signé une première mi-temps de haute volée. Monaco a montré de bonnes dispositions face à Strasbourg et le club devrait pouvoir au moins finir les 90 minutes avec un match nul. Dans une nouvelle rencontre avec des buts de chaque côté.