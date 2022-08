Pronostic PSV Eindhoven Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des Champions

Le PSV et les Glasgow Rangers comme à l'aller

Vainqueur de Monaco en prolongation au tour précédent, le PSV a connu un match aller assez similaire sur le Rocher et en Ecosse, à savoir un match nul à buts (2-2). Malgré une boulette de Walter Benitez, les Néerlandais ont assuré l'essentiel et voudront maintenant l'emporter au retour. Le nouveau club de l'ancien gardien niçois n'a connu que des rencontres à buts depuis le début de la saison puisqu'il a aussi remporté la SuperCoupe des Pays-Bas (5-3), ainsi que ses 2 matchs de championnat : 4-1 face à Emmen et 5-2 face aux Go Ahead Eagles. Ce week-end, le PSV n'a pas joué en Eredivisie pour préparer au mieux cette rencontre. du championnat d'Ecosse et finaliste de l'Europa League, les Glasgow Rangers ont confirmé, la saison passée, leur exercice précédent où ils avaient enfin remis la mais sur le titre national. Entrés en lice au tour précédent face à l'Union Saint-Gilloise dans ces tours préliminaires de Ligue des Champions, les Glasgow Rangers avaient été surpris en Belgique au match aller (2-0), avant de renverser la situation à Ibrox Park (3-0). Ce week-end, après le match aller, ils ont enchaîné par un nouveau match nul à buts, sur la pelouse d'Hibernian en championnat (2-2). Comme à l'aller, on voit logiquement les deux équipes marquer, et les deux numéros 9, De Jong (2 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues pour le PSV) ou Colak (4 buts en 7 matchs, dont à l'aller, pour les Rangers) marquer.