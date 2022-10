Pronostic PSG Troyes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Une nouvelle promenade pour le PSG face à Troyes ?

Toujours invaincu cette saison toutes compétitions confondues, le PSG a assuré sa qualification pour les 1/8de finale de la Ligue des Champions cette semaine en étrillant le Maccabi Haïfa à la maison (7-2). Avec son nouveau système avec 3 milieux de terrain, le club champion de France a retrouvé en consistance et en stabilité dans son jeu et ce système permet davantage de pouvoir contrôler les débats afin de laisser un maximum de liberté aux trois stars offensives que sont Mbappé, Neymar et Messi qui ont toutes pu se régaler en C1 mardi soir. Les trois ont affiché une belle complicité et ils pourraient à nouveau entretenir cette relation dans cette rencontre face à un adversaire largement à leur portée. Leader de Ligue 1, le PSG a remporté 10 de ses 12 premiers matchs de championnat, pour 2 nuls.

Effectivement, Troyes n'est pas un cador du championnat de France. Bien au contraire, l'ESTAC va devoir sans doute batailler ferme tout au long de la saison afin de pouvoir conserver sa place dans l'élite une 3saison de rang l'an prochain, encore plus après une saison où 4 équipes seront reléguées. Les joueurs de l'Aube n'ont d'ailleurs plus gagné depuis 4 rencontres. Dernièrement, ils ont été battus par une équipe niçoise en difficulté (3-2) et ils ont ensuite aligné deux matchs nuls contre Ajaccio (1-1) et Lorient (2-2), deux adversaires loin d'être de la trempe du PSG. Devant leur public, les Franciliens ont donc une belle opportunité de se faire plaisir et de faire le plein de buts et de confiance avant leur déplacement sur la pelouse de Turin mercredi soir dans sa quête de la 1place de son groupe de Ligue des Champions. Aussi, les hommes de Christophe Galtier pourraient donc s'imposer avec une belle avance dans cette rencontre après leur festival offensif de mardi.