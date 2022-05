Pronostic PSG Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG retrouve le succès face à Troyes

En obtenant le nul face à Lens (1-1) lors de sa dernière réception en date au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a décroché un nouveau titre de champion de France. Les Parisiens ont cependant enchaîné un deuxième nul consécutif en Ligue 1 le week-end dernier, sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg (3-3). Lors de ces deux rencontres, les parisiens avaient le match en main avant de céder en fin de rencontre. Contre les Alsaciens, Kylian Mbappé a été de nouveau exceptionnel en inscrivant un doublé et en offrant une passe à Hakimi. Cette performance gonfle les statistiques du joueur bondynois qui occupe la tête à la fois du classement des buteurs (24) mais aussi celui des meilleurs passeurs (15). Le numéro 7 parisien a été impliqué dans près de 50% des buts parisiens en Ligue 1 cette saison. Avec 3 matchs à jouer, Mbappé va sans doute tout faire pour encore améliorer ses stats. Pour la réception de Troyes, Pochettino sera privé de Paredes, Draxler et Icardi, mais disposera de son trio de stars à savoir Neymar, Messi et l’inévitable Mbappé.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Troyes a certainement fait un grand pas vers son maintien en s’imposant face à Lille (3-0) le week-end dernier. Les Troyens ont marqué à 3 reprises sur penalty avec un doublé de Tardieu et une réalisation de la recrue canadienne Ugbo. Ce succès est en plus venue stopper une série de 4 rencontres sans la moindre victoire. Avec 5 points d’avance sur Saint-Etienne à 3 journées de la fin, Troyes devrait pouvoir assurer sa place dans l’élite. Ce déplacement au Parc des Princes est un bonus pour l’ESTAC qui essaiera de décrocher les derniers points nécessaires pour se maintenir face à Lens et Lorient, deux adversaires à la portée des hommes de Bruno Irles. Cette confrontation face au PSG ne réussit pas spécialement aux Troyens qui ne se sont plus imposés contre les Parisiens depuis 2001. A l'aller, Troyes avait ouvert le score avant de perdre (2-1). Ce dimanche, l'ESTAC devrait mettre le bus pour tenter de tenir le nul. Meilleure défense de L1 à domicile (10 buts encaissés en 17 matchs), le PSG devrait faire le taf, avec certainement un Mbappé une nouvelle fois décisif.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Troyes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !