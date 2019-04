Pronostic PSG Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un "clean sheet" pour Paris face à Strasbourg !

Le PSG a validé en milieu de semaine son ticket pour la finale de la Coupe de France. Ce dimanche soir, les Parisiens pourraient être officiellement champions s'ils s'imposent et que dans le même temps Lille ne gagne pas à Reims. Le week-end passé, les Franciliens ont fait le job en s'imposant sans prendre de but à Toulouse avec une réalisation de l'inévitable Mbappé, son 27en Ligue 1 (0-1). Le natif de Bondy veut franchir la barre des 30 cette saison et avec encore 9 matchs à jouer pour le PSG, ce score risque d'exploser. Le champion du monde a inscrit 13 buts lors des 12 derniers matchs, marquant quasiment lors de toutes les rencontres (sauf au retour contre United). Tuchel peut également s'appuyer sur sa défense qui reste sur deux rencontres sans avoir encaissé de but. Aréola s'est montré à son avantage à Toulouse et contre Nantes. La rumeur De Gea a certainement poussé le gardien français à sortir le grand jeu.

De son côté, Strasbourg vient de vivre une très belle semaine avec le gain de la Coupe de la Ligue et une magnifique victoire face à Reims (4-0). Les Alsaciens arrivent à Paris les jambes lourdes et avec la satisfaction du travail déjà accompli. Cette saison, le RCS est déjà venu au Parc en Coupe de France et avait perdu lors d'un match vérouillé (2-0). Pour cette dernière rencontre de la 31journée de Ligue 1, nous voyons le PSG s'imposer sans concéder de but.