Pronostic PSG Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

Le PSG compte sur Mbappé !

Eliminé à la surprise générale par Guingamp en Coupe de la Ligue, le PSG a fait de la Coupe de France l'un des objectifs de sa saison. Le club parisien a idéalement préparé ce match avec deux victoires probantes à Amiens (3-0) et surtout à domicile face à l’En Avant (9-0). Pour ce match face à Strasbourg, Tuchel devrait aligner une équipe très compétitive et éviter une désillusion. Le trio offensif Neymar-Cavani-Mbappé, auteur de 8 des 9 buts face aux Bretons, devrait être aligné. L’ancien Monégasque réalise une excellente saison avec 21 réalisations en 23 matchs toutes compétitions confondues. Il sera une nouvelle fois au centre des débats face aux Alsaciens.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La première attaque de L1 affronte la seconde, celle du RCS de Strasbourg. Les Alsaciens, très bons en 2018, sont devenus épatants en 2019. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue et 5e de Ligue 1, les hommes de Thierry Laurey restent sur un excellent match à Monaco et une large victoire (5-1). Sur une série de 6 victoires consécutives, Strasbourg devra cependant faire sans son capitaine Mitrovic, expulsé à Monaco. Pour ce match, nous voyons des Parisiens entreprenants et Mbappé à la finition. D'autant que Cavani est incertain et pourrait être préservé.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Strasbourg encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !