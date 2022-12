Pronostic PSG Strasbourg : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Paris fait le taf face à Strasbourg

Le Paris Saint Germain est logiquement arrivé en tête de la Ligue 1 avant la coupure imposée par la Coupe du Monde. Le bilan du club de la capitale est excellent avec 41 points pris sur les 45 possibles. Cette performance permet au PSG de compter 5 points d’avance sur son dauphin, le Racing Club de Lens, et 10 sur le 3e Rennes. La bande à Christophe Galtier dispose également des meilleures attaques et défenses du championnat. Avec la Ligue des Champions qui arrive en février, Paris va tenter de creuser un écart plus conséquent en Ligue 1 pour se focaliser sur la préparation du choc face au Bayern Munich. Avant la pause Coupe du Monde, Paris avait remporté 7 rencontres consécutives toutes compétitions confondues. Victorieux d’un match important au Moustoir face à Lorient, le PSG s’était ensuite baladé contre Auxerre (5-0) au Parc des Princes. Avec plusieurs joueurs engagés en Coupe du Monde, Galtier ne devrait pas pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet, puisque par exemple Messi devrait être absent. Au rayon des bonnes nouvelles, le PSG a vu Kylian Mbappé et Hakimi reprendre rapidement la compétition. Ces deux éléments devraient donc être opérationnels pour affronter Strasbourg. Le Bondynois sort d’une excellente Coupe du Monde et est prêt à passer à d’autres objectifs avec son club. En préparation de cette rencontre, Paris s’est imposé contre le Paris FC (2-1) et contre Quevilly Rouen (3-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Strasbourg avait été la surprise de la saison passée en étant tout proche de se qualifier pour une compétition européenne. Avec un effectif quasiment similaire à celui de l’an passé, le club alsacien se retrouve en danger puisqu’il est plongé dans la zone de relégation. En effet, le Racing se trouve en 19e position avec deux points de retard sur le premier non relégable. Les Strasbourgeois doivent se réveiller car avec 4 relégations à la fin de la saison, ils peuvent rapidement se trouver dans une situation inconfortable. Marc Keller a maintenu sa confiance à Julian Stéphan pour réussir cette mission maintien. Depuis le début de la compétition, la formation strasbourgeoise ne s’est imposée qu’une seule fois, face à la lanterne rouge angevine (2-3). Avant le Mondial, les Alsaciens avaient perdu une rencontre importante dans l’optique du maintien face à Ajaccio (4-2) alors qu’ils avaient la rencontre en main avec une avance de 2 buts. Lors de la dernière journée, Strasbourg a réussi à sauver les meubles en égalisant en fin de match face à Lorient (1-1). Important l’an passé, les Gameiro, Diallo et Ajorque ne connaissent pas la même réussite cette saison. Devant son public du Parc des Princes, Paris devrait s’imposer tranquillement face à une formation alsacienne loin d’être au meilleur de sa forme.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG - Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !