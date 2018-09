Pronostic PSG Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un clean sheet pour Paris

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG - ASSE :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Victorieux du Trophée des Champions en tout début de saison, les Parisiens ont ensuite remporté leur 4 premiers matchs en Ligue 1. Si à l’extérieur, le club francilien a concédé de nombreuses opportunités à Guingamp et à Nîmes, au Parc des Princes, la défense parisienne a seulement encaissé un but par l’intermédiaire de Mangani sur penalty. Brillant avec les Bleus, Alphonse Areola devrait être reconduit en tant que numéro 1 par Tuchel. Ce vendredi, le PSG affronte l’autre équipe invaincue de Ligue 1, l’AS Saint Etienne.Si l'ASSE est toujours invaincue, les Verts n’ont remporté qu’un seul match (contre la lanterne rouge Guingamp lors de la 1ère journée) et restent sur deux matchs sans but face à Montpellier et Amiens. De plus, Rémy Cabella, élément essentiel de Jean-Louis Gasset, est fortement incertain pour cette rencontre, tandis que Debuchy (latéral dont la qualité de passe peut faire des différences offensives) et l'excellent Hamouma sont forfait. Face à une défense parisienne très solide à domicile, les Verts vont avoir du mal à scorer, et nous misons sur une victoire sans concéder de but des Parisiens.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec