Pronostic PSG Rennes : Analyse, prono et cotes du Trophée des Champions

Et oui, c'est la reprise ! Le PSG et Rennes nous offre un avant-goût de la saison de Ligue 1 ce samedi. ZEbet vous offre 150€ pour parier sur ce Trophée des Champions

1

150€ offerts pour parier sur PSG – Rennes

Plus simple, ce nouveau bonus de 150€ se décompose en 2 parties :

Nos paris sur le Trophée des Champions

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Le PSG doit repartir de l'avant

Rennes veut confirmer

Les Brésiliens du PSG absents

Les compos probables :

Le PSG pour un 7e titre d’affilée

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pour sa première saison à la tête du PSG, Thomas Tuchel a connu 6 premiers mois parfaits. L'année civile 2019 a été en revanche nettement plus difficile avec des éliminations surprenantes en Coupe de la Ligue face à Guingamp et surtout en Ligue des Champions contre Manchester United. Fin mai, le club parisien s'est aussi incliné en finale de la Coupe de France face à Rennes, ce qui donne un bilan global décevant. L'intersaison parisienne a été très animée, que ce soit par le retour de Leonardo ou les velléités de départ de Neymar. Le directeur sportif brésilien est de retour pour redonner une dynamique au PSG et redorer le blason d'un club moqué pour ses échecs successifs. Le club parisien doit marquer les esprits et une victoire est essentielle pour lancer la saison.Les Rennais ont mis fin à des décennies de disette en remportant la saison dernière la Coupe de France au détriment du PSG qui restait sur 4 titres consécutifs dans la compétition. L'arrivée de Julien Stéphan a redonné de l'allant à une formation bretonne qui a pratiqué un très beau football. Au niveau de l'effectif, le club a perdu son précieux capitaine Benjamin André et son dynamiteur Ben Arfa, mais a vu le feu follet angevin Flavien Tait débarquer en Bretagne. Rennes a souvent posé des problèmes au club de la capitale ces dernières saisons. 6 des 7 derniers duels entre les deux clubs se sont terminés avec des buts de chaque côté.Si Paris a souvent été critiqué pour sa folie dépensière, le club semble cette fois avoir réalisé un mercato malin, avec les arrivées d'Herrera, de Sarabia et surtout de la fameuse sentinelle espérée depuis de longs mois, Idrissa Gueye. Seul ce dernier sera absent parmi les recrues pour ce Trophée des Champions, avec également a priori la charnière centrale titulaire Thiago Silva - Marquinhos. Les absences des 2 Brésiliens seraient préjudiciables tant les 2 joueurs se sont montrés à leur avantage lors de la Copa America alors que la paire Kehrer-Diallo a été fébrile lors des matchs amicaux. En revanche, Verratti et Mbappé ont été très bons. Le champion du Monde tricolore désireux d'avoir plus de responsabilités a marqué 3 buts en 4 rencontres. De son côté, Rennes devrait aligner d'entrée ses deux recrues Jérémy Morel et Flavien Tait.Areola – Meunier, Kehrer, Diallo, Bernat – Verratti, Herrera, Draxler – Mbappé, Cavani, Sarabia.Koubek – Boey, Da Silva, Morel, Maouassa – Bourigeaud, Léa-Sliki - Tait, Grenier, Johansson – Hunou.Le PSG a remporté les 6 derniers Trophées des Champions et se doit d'en faire de même cette saison. Tuchel, qui a connu une première saison mitigée, a besoin d'un nouveau trophée pour lancer le nouvel exercice avec de la confiance. Le coach allemand peut s'appuyer sur un Mbappé en pleine forme. Rennes devrait offrir une belle résistance mais arrive en Chine avec 0 victoire en match de préparation (2 nuls contre le Celtic et les U23 de Chelsea, 2 défaites contre Brest et Leipzig). Pour ce match, nous voyons le PSG supérieur s'imposer avec un but de Mbappé mais Rennes peut faire trembler les filets parisiens comme l'ont fait Dresde, Nuremberg et l'Inter en match amical de pré-saison.