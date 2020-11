Pronostic PSG Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

PSG – Rennes : Paris enchaîne une 8e victoire en L1

Auteur du triplé la saison passée sur le plan national, le PSG a également atteint la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Avec une courte période de repos, le club francilien a connu un départ poussif avec deux revers d’entrée face à Lens et Marseille. Depuis ces 2 défaites consécutives, les Parisiens font le job et ont remporté leurs 7 matchs suivants en Ligue 1. Cette excellente dynamique leur a permis de reprendre la tête de la L1 à Lille le week-end dernier. Sans être transcendants, les Franciliens assurent l’essentiel, à savoir la victoire. La bande à Thomas Tuchel fait face depuis le départ de cette saison à de nombreuses absences, et Neymar, Bernat, Draxler, Verratti et Mbappé seront encore sous la touche. Le coach allemand a cependant quelques motifs de satisfaction, comme l’intégration réussie de Moise Kean, auteur de plusieurs buts depuis son arrivée. Ce samedi, le PSG dispute un test face à une formation rennaise ambitieuse.chezjusqu’au 18 novembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐Troisième la saison passée, le Stade Rennais s’est montré actif sur le marché des transferts en enrôlant de nombreux joueurs pour être compétitifs également en C1. Mais en Ligue des Champions, Rennes a pour l'instant seulement partagé les points à domicile avec Krasnodar avant de s’incliner à Séville et à Stamford Bridge en milieu de semaine face à Chelsea. En Ligue 1, les hommes de Julian Stephan avaient parfaitement lancé leur saison, au point de prendre la tête du classement. Mais les Bretons ont ensuite connu une série de matchs nuls et une défaite face à Angers, qui ont ralenti leur progression. En Ligue des Champions, le PSG n’est pas au mieux, avec des défaites face à Manchester United et Leipzig, pour une victoire contre Basaksehir, mais en L1, il fait facilement le job comme en témoigne ses récentes très larges victoires contre Angers (6-1), Dijon (4-0), Nîmes (4-0) et Nantes (3-0). Sans être exceptionnel, le PSG s’est montré efficace et devrait l’être une nouvelle fois face à Rennes pour affirmer son statut sur le plan national.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !