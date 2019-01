Pronostic PSG Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Un 11/11 à domicile pour le PSG face à Rennes

Profitez d'un 1er pari remboursé de 50€ chez BetStars

Pronostic PSG Rennes par Hervé Mathoux pour La Pronos Zone

En milieu de semaine, le PSG a validé son ticket pour les 1/8de finale de la Coupe de France en dominant Strasbourg au Parc des Princes (2-0). Cette rencontre a été marquée par le blessure de Neymar à quelques semaines du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester United. Dimanche, le PSG affronte Rennes dans le cadre de la 22journée de Ligue 1. Thomas Tuchel avait décidé de laisser Mbappé au repos face à Strasbourg mais devrait l'aligner dimanche pour compenser l'absence de Neymar. L'ancien Monégasque a marqué plus de buts cette saison à lui seul que le Stade Rennais en déplacement (17 contre 16). Les Parisiens sont néanmoins conscients qu'ils affrontent une équipe de Rennes en plein renouveau depuis l'arrivée de Julien Stephan (7 victoires, 3 nuls, 1 défaite). Lors de leurs derniers matchs joués à domicile (exceptée lors de la volée infligée à Guingamp), les Parisiens ont dû être patients pour faire la différence. Et l'an passé, les Bretons s'étaient imposés au Parc des Princes face à un Paris sans objectif et déjà champion. Pour ce match, nous partons sur un résultat nul à la mi-temps et une victoire finale du PSG.