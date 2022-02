Pronostic PSG Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1 + 10€ offerts GRATOS

Après le quasi carton plein sur le dernier match du PSG, on vous donne nos pronos sur le PSG - Rennes de ce vendredi soir !

Notre pronostic pour PSG - Rennes

Le PSG s'est bien rattrapé

Rennes est moins bien

Neymar de retour ?

Les compo probables :

Le PSG doit confirmer avant la C1

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Cette rencontre est importante pour le club de la capitale puisque Paris se prépare à affronter le Real Madrid, mardi prochain. De plus, les hommes de Pochettino auront à cœur de se venger suite à leur unique défaite concédée en Ligue 1 face au Stade Rennais lors du match aller disputé en Bretagne (2-0). Battu aux tirs aux buts par Nice en 8de finale de la Coupe de France (0-0), le Paris Saint Germain s’est repris en Ligue 1 en explosant le champion de France en titre, Lille, en déplacement (1-5). Cette rencontre est certainement l’une des meilleures livrées par la formation parisienne depuis le lancement de la saison. Fort dans tous les domaines, le PSG a pu compter sur un Messi très impliqué dans le jeu. De son côté, Kylian Mbappé s’est de nouveau montré exceptionnel, inscrivant un petit bijou. A noter également la montée en puissance de Danilo au milieu.De son côté, le Stade Rennais avait réalisé une première partie de saison convaincante mais a craqué lors des dernières semaines avec plusieurs revers face à des adversaires directs pour les places européennes. Entre décembre et janvier, le club breton avait en effet céder face à Nice, Monaco, Lens et Lille. L’éclatante victoire obtenue face à Bordeaux (6-0) laissait penser que Rennes était reparti de l’avant, mais le revers concédé dans la foulée contre Clermont en Auvergne (2-1) a rappelé que les Rouge et Noirs étaient loin d’être guéris. Lors de la dernière journée, les Rennais ont souffert pour s’imposer à domicile face au Stade Brestois (2-0) grâce à des réalisations de Laborde et Terrier. Ils sont actuellement 5de Ligue 1.Si Paris peut compter sur Hakimi, le club ne retrouvera les vainqueurs de la CAN, Gueye et Diallo, que pour le match face au Real. L'infirmerie s'est tout de même bien désemplie du côté parisien. Ramos et Herrera devraient rater ce match, mais Wijnaldum, Paredes et Di Maria se sont entraînés jeudi, tout comme Neymar enfin sur le chemin du retour. Pour ce déplacement au Parc des Princes, Bruno Génésio devrait également devoir faire sans son portier Alfred Gomis, victorieux de la CAN avec le Sénégal, et son habituel remplaçant Salin toujours blessé. Les importants Doku et Tait seront également sans doute forfait.: Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Danilo, Verratti- Di Maria, Messi, Mbappé.: Alemdar - Traoré, Aguerd, Badé, Meling - Majer, Martin, Santamaria - Bourigeaud, Laborde, Terrier.Conquérant face à Lille, Paris devrait confirmer face à Rennes en vue de son choc face au Real Madrid. Les Parisiens restent sur l'un de leurs matchs les plus aboutis et ils se retrouvent désormais à domicile où ils n'ont pas perdu un match de la saison dans le temps réglementaire. Au Parc, le PSG affiche un bilan toutes compétitions confondues de 14 victoires en 16 matchs, pour 1 nul et 1 élimination de Coupe de France aux tirs au but (à chaque fois face à Nice). Souhaitant monter en puissance à l'approche de son 1/8de finale de Ligue des Champions, le PSG devra signer un nouveau match référence face à une équipe qui a perdu ses 4 derniers matchs à l'extérieur (Clermont, Monaco et Lens en Ligue 1, Nancy en Coupe de France).Retrouvez le Pronostic PSG Rennes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !