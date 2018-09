Pronostic PSG Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Le PSG peut garder sa cage inviolée face à Reims

Largement dominé à Liverpool mardi, le PSG a parfaitement réagi en s’imposant à Rennes dimanche (3-1). Leader avec 5 points d’avance, le club dirigé par Thomas Tuchel veut peaufiner son nouveau système tactique avec Neymar en position de n°10. Depuis 2 matchs, l’entraîneur allemand a retrouvé Verratti qui apporte toutes ses qualités au milieu de terrain francilien. Au Parc des Princes, le PSG a inscrit 10 buts en 3 rencontres et n’en a concédé qu’un seul face à Angers (et c'était sur penalty). Si la défense parisienne est fragile en déplacement, elle reste quasiment imperméable à domicile (2 clean sheet en 3 rencontres).Reims se présente à Paris avec 8 points au compteur. Si les hommes de David Guion avaient remporté leurs deux premiers matchs, à Nice et à domicile contre Lyon, ils connaissent plus de difficultés depuis et restent sur deux dernières rencontres terminées sur des scores de parité sans but face à Nantes et Dijon (0-0). Le Stade de Reims a le plus mauvais bilan offensif de Ligue 1 avec seulement 3 réalisations en 6 journées. Pour cette rencontre, nous voyons le PSG s’imposer sans concéder de but face à la plus mauvaise attaque de Ligue 1.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec