Pronostic PSG Reims : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Le PSG fait le taf face à Reims

Le Paris Saint-Germain domine facilement la Ligue 1 puisqu'il compte 11 points d'avance sur son dauphin, l'OGC Nice. Depuis le début du championnat, les Parisiens n'ont perdu qu'une seule fois, face à Rennes au Roazhon Park. A domicile, le PSG se montre intraitable avec un bilan de 9 victoires pour un nul contre Nice. Un peu moins bien en L1 lors des dernières semaines avec des nuls contre Lorient, Lens et Lyon, Paris est reparti de l'avant au Parc face à Brest le week-end dernier. Face aux Bretons, les Parisiens ont mis 10 minutes à rentrer dans leur match, au cours desquelles Donnarumma a réalisé l'une des parades de la saison face à Cardona. Ensuite, la machine francilienne s'est mise en route avec un Kylian Mbappé, une nouvelle fois exceptionnelle. L'ancien Monégasque a inscrit son 10e but en Ligue 1. Le natif de Bondy est cependant incertain pour la réception de Reims, tout comme Lionel Messi, qui se remet du Covid. Lors des dernières semaines, Mauricio Pochettino a de plus en plus fait appel aux jeunes pousses parisiennes, comme Simons ou Michut, qui ont répondu présents. Avec les incertitudes liées à Mbappé, les blessures de Neymar et Wijnaldum, les absences liées à la CAN, le technicien argentin devrait s'appuyer sur quelques jeunes pour cette rencontre même si Messi doit revenir. Face aux Bretons, Marco Verratti a livré une très belle prestation tout comme le capitaine Marquinhos. Ces deux éléments expérimentés devraient encadrer les pépites parisiennes dans leur progression.

En face, le Stade de Reims est engagé dans la lutte pour le maintien. Actuellement, les Champenois se trouvent en 14position avec 7 points d'avance sur le 1relégable, Lorient. Les hommes d'Oscar Garcia restent sur 3 journées de championnat sans le moindre succès. Après avoir tenu en échec l'OM au Vélodrome (1-1), Reims n'a pas su faire la différence face à une équipe clermontoise qui a évolué en infériorité numérique quasiment toute la rencontre (0-0). Le week-end dernier, le stade Rémois a réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant à domicile face à Metz qui est pourtant très diminué avec la CAN (0-1). Si Oscar Garcia retrouve le prometteur Ekitike, il doit lui aussi faire face à de nombreuses absences liées à la CAN. Reims n'a d'ailleurs pas encore marqué en championnat en 2022. Largement supérieur et presque parfait à domicile, le PSG ne devrait pas connaître de difficultés pour se défaire du Stade de Reims.