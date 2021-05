Pronostic PSG Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Mbappé montre encore la voix au PSG face à Reims

Absent contre Manchester City (au retour) et lors du nul à Rennes (1-1) le week-end dernier, Kylian Mbappé a retrouvé la compétition à Montpellier en milieu de semaine. Le champion du monde a martyrisé la défense héraultaise avec un doublé à la clé. Meilleur réalisateur de Ligue 1 avec 25 buts, le natif de Bondy a répondu présent cette saison dans plus moments importants comme en atteste son triplé à Barcelone ou son doublé à Munich. Ce week-end, l'ancien Monégasque sera l'une des armes offensives principales de son club avec Neymar, qui vient tout juste de prolonger avec le PSG. Le club de la capitale accuse trois points de retard sur le LOSC, et a certainement dit adieu au titre. Mais tant qu'il y a de la vie y a de l'espoir et les hommes de Pochettino vont sans doute se battre jusqu'au bout et espérer un gros faux-pas lillois. De son côté, le stade de Reims ne joue plus rien dans cette dernière ligne droite. En revanche, les Champenois font de la résistance comme le prouve la difficile victoire monégasque du week-end dernier à Auguste Delaune (0-1). Treizième de ligue 1, Reims dispute ses dernières rencontres avec David Guion à sa tête. Le coach français sera remplacé la saison prochaine par l'espagnol Oscar Garcia, passé brièvement sur le banc de l'ASSE. Déterminé à mettre la pression sur Lille, le PSG devrait s'imposer face à des Rémois qui ne jouent plus rien. Très en forme, le meilleur buteur du championnat Kylian Mbappé devrait une nouvelle fois se distinguer.