Pronostic PSG OM : Analyse, prono et 120€ offerts en CASH pour le Classico

Le PSG tourne à plein régime

L'OM au défi du Parc des Princes

Le PSG toujours sans Neymar

Les compo probables :

Le PSG toujours aussi intouchable

Malgré les 2 revers concédés depuis le début du championnat, le PSG truste, comme attendu, la tête de la Ligue 1 avec 5 unités d'avance sur son dauphin. Après des débuts poussifs, les hommes de la capitale font meilleure figure depuis quelques semaines maintenant, en attestent les 3 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues contre Angers (4-0), à Nice (1-4) et sur la pelouse du Club Bruges cette semaine (0-5). Dans un championnat qu'ils dominent de la tête et des épaules, ils devraient conserver la motivation nécessaire pour ce Dlassico qui reste très important pour les joueurs les plus anciens et surtout les supporters.De son côté, l'OM a essuyé quelques critiques en ce début de saison mais figure tout de même à une honorable 4place en Ligue 1. Le week-end dernier, les Phocéens n'ont pas vraiment rassuré les observateurs malgré une victoire acquise à domicile contre le relégable Strasbourg (2-0). Ce succès a mis fin à une mauvaise série de 4 matchs sans victoire (1 défaite et 3 matchs nuls). Malgré l'attente des supporters marseillais, André Villas-Boas a tenu à rappeler à tout le monde en conférence de presse que cette affiche n'avait plus vraiment valeur de test pour cet OM-là. D'ailleurs, les Olympiens n'ont remporté aucune de leurs 19 dernières confrontations face au PSG (16 victoires et 3 matchs nuls).Pour ce Classico, le PSG est toujours privé de Neymar qui a dorénavant raté plus de matchs avec le PSG qu'il n'en a joués. Par ailleurs, blessés contre Bruges cette semaine, le défenseur Meunier et le milieu Ander Herrera ont rejoint à l'infirmerie les internationaux allemands Kehrer et Draxler et le milieu sénégalais Gueye. Auteur de 2 dernières rentrées très convaincantes, Kylian Mbappé devrait cette fois être titularisé. Pour l'OM, seul l'international français Thauvin est indisponible pour cette rencontre mais son absence est très préjudiciable. De retour de suspension, Dimitri Payet, qui peine à bien figurer dans les grands matchs, devrait être bien présent tout comme le solide défenseur espagnol Alvaro Gonzalez, de retour de blessure.: Navas - Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Verratti, Paredes - Di Maria, Icardi, Mbappé.: Mandanda - Sakai, Kamara, Alvaro Gonzalez, Sarr - Strootman, Samson, Rongier - Germain, Benedetto, Payet.Dans ce match a priori déséquilibré, il ne fait pas beaucoup de doutes que le PSG devrait l'emporter au Parc des Princes ce dimanche soir. Thomas Tuchel pourra notamment compter sur sa star Kylian Mbappé qui devrait être titularisé après avoir impressionné lors de ses 2 dernières entrées en jeu (4 buts et 2 passes décisives). Le natif de Bondy connaît bien l'importance de ce Classico et il aura très certainement à cœur de briller ce dimanche soir. Au regard de la forme qu'il affiche, il pourrait même faire beaucoup de dégâts dans la défense olympienne. Logiquement, le PSG devrait s'imposer sans trop de difficultés et consolider son avance en tête du classement.