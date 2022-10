Pronostic PSG OM : Analyse, cotes et prono du Classico + 100€ de bonus offerts DIRECT

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur PSG - OM

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur le Classico

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Le PSG au ralenti

Un OM revigoré

Des Parisiens affectés ?

Les compos probables pour PSG - OM :

L'OM se défend dans ce Classico

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ et vous avez donc 200€ pour miser.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(344€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(364€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(272€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.La 11journée de Ligue 1 se termine sur le traditionnelentre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. La formation parisienne est dans une période ronronnante de trois matchs nuls consécutifs. En Ligue des Champions, les hommes de Galtier ont été tenus en échec par le Benfica lors des deux manches sur le même score de 1-1. Si la rencontre au Portugal avait été très ouverte avec de nombreuses opportunités, le retour a été nettement moins emballant. Les deux formations ont inscrit leur but sur penalty. Avec 8 points et la défaite de la Juve, le club de la capitale a néanmoins fait un grand pas vers la qualification pour les 8de finale. En Ligue 1, le PSG avait souffert pour son dernier match au Parc des Princes face à Nice, s’imposant seulement lors des dernières minutes. Ensuite, la bande à Galtier a été tenue en échec à Reims (0-0) le week-end dernier, dans une rencontre marquée par l’exclusion de Sergio Ramos, qui sera donc absent contre l’OM.L’OM vient de se relancer totalement en Ligue des Champions. Mal parti avec deux revers face à Tottenham et l’Eintracht Francfort, la formation phocéenne a surpris tout son monde en s’imposant lors de ses deux matchs face au Sporting Lisbonne (4-1 et 0-2). A l’aller, les hommes de Tudor avaient profité des boulettes du portier Adan, tandis que lors du match retour, Marseille a parfaitement négocié une nouvelle supériorité numérique pour prendre 3 nouveaux points. Cette poule D est l’une des plus ouvertes de la compétition puisque seulement 3 points séparent le 1du dernier. En revanche, les Olympiens ont connu leur première contre-performance en Ligue 1 en s’inclinant à domicile contre Ajaccio (1-2). Suite à ce revers, les partenaires de Valentin Rongier ont reculé à la 3place mais avec seulement 3 unités de retard sur le PSG, leader du championnat.Le sportif est passé au second plan en cette semaine importante pour le PSG puisque que Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le club. Les multiples histoires extra-sportives devrait affecter le vestiaire parisien. Touché à la cheville et sans doute au moral, Mbappé est incertain, tout comme Messi qui a raté les deux derniers matchs. Sergio Ramos est donc suspendu, tandis que les défenseurs titulaires Kimpembe et Nuno Mendes restent forfait. Du côté de l'OM, seul Kolasinac manquera ce match.: Donnarumma - Mukiele, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat - Messi (ou Sarabia), Mbappé (ou Ekitiké), Neymar.: Pau Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Alexis Sanchez.Alors qu'il avait vécu un excellent début de saison, le PSG s'est mis dans la sauce tout seul. Résultats en-dedans, problèmes extra-sportifs, tensions entre joueurs..., la traditionnelle crise de novembre a démarré plus tôt que prévu. En face, l'OM vient d'enfin répondre présent dans deux matchs de Ligue des Champions, en battant deux fois le Sporting. Rappelons aussi que la saison passée, l'OM avait tenu le coup dans les Classico, perdant de peu au Parc (2-1), pour un nul au Vélodrome (0-0). Comme la saison passée lors du match à Paris, on pourrait voir des buts marqués des deux côtés. Ce qui a aussi été le cas dans 3 des 4 derniers matchs en date du PSG.Retrouvez le Pronostic PSG OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !