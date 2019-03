Pronostic PSG OM : 275€ à gagner sur le Classico !

Le site de paris sportifs ZEbet vous offre 150€ sur le Classico dont un 1er pari remboursé de 100€ pour parier en toute sérénité sur ce PSG-OM

Nos paris sur le Classico

Le PSG motivé pour ce Classico

L'OM veut créer l'exploit

Cavani toujours incertain pour le PSG

Les compos probables :

Le PSG en quête de rachat au Parc

Sur le podium des meilleures cotes en France,offre désormais unà tous ses nouveaux inscrits.- vous avez le droit àdans les 60 jours suivant votre inscription en pariant.- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !L'élimination survenue dès les 8èmes de finale de Ligue des Champions face à Manchester United a été vécue comme un véritable cataclysme au sein du club parisien. Le PSG entretenait de grandes ambitions dans cette édition 2018/2019 de C1 mais l'équipe doit maintenant de recentrer sur ses derniers objectifs de la saison (Coupe de France et Ligue 1). En championnat, le sacre du PSG ne fait plus aucun doute. Avec 17 points d'avance sur leur dauphin, les hommes de Thomas Tuchel semblent d'ores et déjà à l'abri. Dans une fin de championnat sans grande saveur, l'équipe a sans nul doute coché ce Classico.L'OM a opéré un net redressement au classement depuis quelques semaines, lui permettant de remonter à une honorable 4ème place en Ligue 1 avec 3 unités de retard sur la 3ème place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Portés par la recrue Balotelli (5 buts en 7 apparitions), les Phocéens n'ont perdu aucun de leurs 6 derniers matchs de championnat (5 victoires et 1 match nul) et arrivent au Parc avec le plein de confiance. Néanmoins, la tâche s'annonce ardue pour une formation olympienne dont le dernier succès à Paris remonte à février 2010 (10 victoires et 1 match nul).Le PSG est bien évidemment toujours privé de son génie brésilien Neymar, blessé, mais peut en revanche compter sur les retours du latéral droit Daniel Alves et du milieu de terrain Paredes. Le goleador uruguayen Cavani n'est, quant à lui, pas assuré de pouvoir tenir sa place dans ce choc du dimanche soir.Rudy Garcia devrait pouvoir compter sur l'intégralité de son effectif pour préparer ce Classico. En effet, le latéral gauche Amavi est à nouveau disponible après avoir purgé sa suspension mais il n'est pas pour autant assuré de débuter la rencontre. Mario Balotelli et Florian Thauvin montrent une réelle complicité depuis l'arrivée de l'Italien et seront les atouts offensifs majeurs de l'OM ce dimanche soir. Les anciens cadres Rami, Luiz Gustavo et Payet devraient à nouveau prendre place sur le banc.Buffon - Daniel Alves (ou Kehrer), Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Di Maria (ou Daniel Alves), Marquinhos, Verratti, Diaby - Mbappé, Cavani (ou Di Maria).Mandanda - Sarr, Kamara, Caleta-Car, Sakai - Thauvin, Sanson, Lopez, Ocampos - Germain, Balotelli.Conspué par ses propres supporters après l'accroc survenu face à Manchester United, le PSG effectue son retour au Parc des Princes ce dimanche soir. Bien que le titre de champion de France leur apparaît d'ores et déjà acquis, les partenaires du taulier Marquinhos auront à cœur de se racheter un petit peu aux yeux de leur public en prenant la mesure de l'OM. Il s'agit très certainement du dernier match de championnat à enjeu de la formation parisienne cette saison. Pour cela, Thomas Tuchel pourra compter sur la belle forme de Mbappé. Repositionné dans l'axe depuis quelques semaines, le prodige est l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 25 réalisations. Cela pourrait compenser les incertitudes entourant la participation d'Edinson Cavani, qui a souvent brillé face à Marseille par le passé (5 buts lors des 7 dernières confrontations). Très motivé pour cette rencontre, le PSG devrait faire valoir sa suprématie sur son rival et s'imposer assez largement. Pour la grosse cote, nous misons sur un score sans appel de 3-0 en faveur des Parisiens.