Pronostic PSG Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Une pluie de buts entre le PSG et Nîmes

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce PSG Nîmes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Samedi dernier, le Paris Saint Germain a une nouvelle fois remporté le trophée des Champions face à Rennes (2-1). Mbappé et Di Maria ont été les buteurs du match, et la recrue Sarabia a été le joueur qui s’est mis en valeur, omniprésent dans le jeu parisien. Le club de la capitale a recruté intelligemment avec Herrera, Sarabia, Gueye et Diallo mais anime toujours la rubrique transfert avec les velléités de départ de Neymar. Les objectifs du club sont élevés et le PSG doit passer un pallier au niveau européen pour éviter une nouvelle saison décevante au niveau européen. Léonardo est arrivé pour redonner une image et un état d’esprit à l’institution PSG. Les joueurs vont retrouver leurs supporters face à Nîmes et vont vouloir frapper fort d’entrée. A Shenzhen, les Parisiens ont souffert de l’état de la pelouse mais celle du Parc est parfaite et devrait leur permettre de pratiquer un jeu tourné vers l’offensive. De plus, les Sud-Américains devraient être définitivement prêts pour ce second match.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Parisiens affrontent Nîmes, qui sort d’une bonne saison en L1. Cet exercice s’annonce cependant nettement plus compliqué pour les anciens promus. Le club entraîné par Bernard Blaquart a perdu de nombreux cadres : Savanier, Maouassa, Bozok, Alioui, Thioub et Bouanga. Pour ce premier match, nous voyons des Parisiens motivés à réussir leur première à domicile, désireux d’offrir plusieurs buts à leurs supporters face à une équipe Nîmoise qui aura du mal à résister. Nous voyons un match avec au moins plus de 3 buts.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Nîmes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !