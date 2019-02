Pronostic PSG Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Le PSG continue son sans-faute au Parc face à Nîmes !

Avec 15 points d'avance sur Lille et un match en retard à jouer, le PSG ne faiblit pas et continue de faire le job. Les deux dernières prestations des hommes de Tuchel en Ligue 1 le confirment. Victorieux à Saint-Etienne dimanche dernier (1-0), les Parisiens ont étrillé, mercredi au Parc (5-1), la défense montpelliéraine pourtant habituellement très solide (2de L1 avant cette rencontre). Dans la dernière ligne droite de la saison, le club francilien monte en régime et prépare idéalement son match retour face à Manchester United. Le coach allemand voit ses cadres confirmer leurs bonnes dispositions, à l'image d'un Mbappé, qui n'arrête plus de marquer, ou d'un Marquinhos, extraordinaire depuis le début de saison peu importe son poste. Le PSG est en "pleine bourre" et est prêt à défier les Crocos. Le promu nîmois réalise une très bonne saison. Le plus petit budget du championnat occupe une très belle 10place et a quasiment assuré sa place dans l'élite. Les Crocos mettent beaucoup de cœur dans leurs prestations mais disposent également d'éléments talentueux. Les 2 buts splendides inscrits contre Dijon le rappellent. Téji Savanier, le maître à jouer des Gardois, s'est notamment distingué en signant un lob somptueux face aux Bourguignons. Le match aller entre les 2 formations avaient offert beaucoup de spectacle (4-2) ainsi que pas mal de dramaturgie (expulsions de Savanier et Mbappé).