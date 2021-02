Pronostic PSG Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG se rachète contre Nîmes

Battu à Lorient (3-2) lors de la dernière journée, le Paris Saint-Germain va tout mettre en œuvre pour se relancer lors de la venue de la lanterne rouge nîmoise. Les Parisiens viennent de subir leur première contre-performance de la saison, dans la nouvelle version Pochettino, en s’inclinant en Bretagne face à des Merlus qui luttent pour leur maintien (3-2). Les hommes de Pochettino avaient pourtant pris l’ascendant mais ont craqué en fin de rencontre. Cette défaite prouve que les absences de Marco Verratti au milieu de terrain et celle de Marquinhos sont handicapantes pour le club de la capitale. Avec 3 points de retard sur Lille, le PSG doit passer à la vitesse supérieure. Au Parc des Princes, le club francilien vient d’enchainer des prestations convaincantes, notamment lors de la réception de Montpellier (4-0). Les 4 derniers matchs au Parc se sont tous finis par des victoires sans concéder de but. Désireux de repartir de l’avant, Paris va tenter de marquer les esprits à quelques jours d’affronter l’Olympique de Marseille dans un nouveau Classico.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Nîmes Olympique a effectué la mauvaise opération du week-end en s’inclinant sur le terrain du SCO d’Angers (3-1). Les Nîmois pensaient s'être relancés lors de leur succès à Marseille (1-2) mais n’ont pas été en mesure d’enchainer face à Angers. Les Crocos comptent désormais 3 points de retard sur le premier non relégable, Nantes. En revanche, les hommes d’Arpinon ont un match en retard à jouer face à Lorient. L’espoir est donc toujours permis pour le NO, qui se doit de prendre des points rapidement. Malheureusement pour les Nîmois, ce déplacement au Parc des Princes n’est pas le lieu propice pour se relancer. Humilié à Lorient le week-end dernier, le PSG devrait se montrer resserrer les vis derrière face à Nîmes, et enchaîner un 5clean sheet consécutif à la maison.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !