Pronostic PSG Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nice affronte un PSG en pleine crise

Le bilan du PSG lors des 6 derniers matchs est catastrophique pour un club de ce standing : 4 défaites, un nul et une seule victoire. Si les hommes de Tuchel ont remporté un nouveau titre de champion de France il y a 15 jours face à Monaco, l'état d'esprit ne semble plus au rendez-vous dans l'effectif parisien. Suite à la grosse désillusion de la finale de Coupe de France perdue face à Rennes samedi dernier, le PSG avait l'opportunité de repartir de l'avant dès mardi à Montpellier. Cependant la performance des Franciliens a été très mauvaise avec des défaillances individuelles, comme celles de Paredes et Kimpembé. L'accueil s'annonce houleux au Parc des Princes où les partenaires de Marquinhos sont néanmoins toujours invaincus cette saison en L1. Nice pourrait profiter de ce contexte pour accrocher un résultat ou au moins éviter une lourde défaite, assez habituelle lors de la première partie de saison pour les clubs qui se déplaçaient au Parc des Princes. Les Niçois sont 7e et possèdent la 2e meilleure défense de L1 à égalité avec le PSG. Le week-end dernier, dans le sillage d'un Youcef Attal intenable et auteur d'un triplé, l'OGCN a remporté une belle victoire à domicile face à Guingamp (3-0). Performants en déplacement en début de saison, les Aiglons sont rentrés dans le rang depuis et n'ont remporté qu'un seul match hors de leur bases lors des 10 derniers voyages (et cela face au relégable Dijon). Souvent solide derrière, Nice pourrait résister à un PSG en plein doute et toujours privé de Mbappé (suspendu).