Pronostic PSG Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

PSG - Nice : le Gym limite la casse à Paris

La Ligue 1 reprend ses droits après la pause internationale, avec notamment une très belle affiche entre le Paris Saint Germain et l'OGC Nice. Cette rencontre aura une saveur toute particulière pour Christophe Galtier qui officiait l'an passé dans le Sud de la France. Le PSG a pris seul les commandes de la Ligue 1 lors de la dernière journée en s'imposant au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais (0-1) sur une réalisation de Messi. Malgré le succès, le club de la capitale a souffert et a montré qu'il devait passer un palier face aux grosses écuries et notamment face à ses futurs adversaires en Ligue des Champions. Actuellement, Paris possède deux points d'avance sur Marseille et s'apprête à affronter le Benfica en Ligue des Champions où un succès contre les Portugais lui ouvrirait déjà la porte des 8de finale. Le bilan comptable des hommes de Galtier est excellent puisqu'ils possèdent à la fois la meilleure attaque de Ligue 1 mais aussi la meilleure défense. De plus, le trio Neymar, Mbappé et Messi cumulent en tête des différents classements des meilleurs buteurs et passeurs du championnat. Critiqué l'an passé, Neymar (8 buts en 8 matchs de L1) est certainement le meilleur Parisien de ce début de saison. Affûté, le brésilien a retrouvé un gros volume de jeu mais également son coup de rein.

De son côté, Nice semble ne pas avoir digéré le départ de Christophe Galtier. Les Aiglons ont certes récupéré Lucien Favre, qui connaît très bien le GYM, mais connaissent une entame décevante avec une 13e place au classement général et seulement 2 points d'avance sur la zone de relégation. Suite à ce passage compliqué, les rumeurs sont allées bon train lors de la trêve internationale avec des contacts annoncés avec Pochettino ou André Villas-Boas pour prendre la succession de Favre. Le président niçois a confirmé le suisse dans ses positions. Depuis le début de saison, l'OGCN n'a remporté que deux rencontres, les deux fois en déplacement sur les pelouses de Lille (1-2) et d'Ajaccio (1-0). En difficulté à l'Allianz Riviera, Nice a connu un coup du sort lors de la dernière journée avec l'expulsion très sévère de Todibo dès la 1minute face à Angers. Avec un joueur en moins, les Niçois ont fini par craquer et concéder une nouvelle défaite. Dans cette entame poussive, Nice peut s'appuyer sur des points positifs, à l'image de sa défense (la 5e de Ligue 1) ou sur un Andy Delort qui semble être l'un des rares à évoluer à son niveau. Sous la houlette de Galtier, Nice avait réussi à rester invaincu face à Paris l'an passé lors des 3 confrontations entre les 2 clubs (2 en L1 et une en Coupe de France). Cette opposition paraît déséquilibrée. Mais entre un PSG qui aura en tête son match de Ligue des Champions face à Benfica et dont les titulaires ont parfois beaucoup joué pendant la trêve, et des Niçois solides en déplacement (1 défaite de 1 but à Clermont pour 2 victoires et 1 nul), la rencontre pourrait être plus serrée que l'on ne l'attend. Nice pourrait limiter la casse lors de ce voyage au Parc des Princes.