Pronostic PSG Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG assure face à Nice

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

L’affiche de la 16journée de Ligue 1 nous amène mercredi au Parc des Princes où le leader parisien reçoit l’OGC Nice, troisième. La formation parisienne survole le championnat et compte déjà 12 points d’avance sur son premier poursuivant, Rennes et 14 sur le troisième, Nice. Les Parisiens ont une nouvelle fois fait le travail à Saint Etienne le week-end dernier (1-3). Sans se montrer transcendant, le club de la capitale a dominé des Verts rapidement réduits à 10, avec un doublé du capitaine Marquinhos et une réalisation de Di Maria. La mauvaise nouvelle est venue de Neymar qui s’est blessé à la cheville et qui sera absent pour plusieurs semaines. En son absence, Pochettino devrait s’appuyer un trio offensif composé de Di Maria, Messi et Mbappé, ce qui pourrait permettre à un milieu travailleur d’intégrer le XI titulaire. Pour son 1er match avec ses nouvelles couleurs, Sergio Ramos s’est montré très intéressant et pourrait enchaîner face à Nice. A quelques mois des 8de finale de la Ligue des Champions, Paris doit élever le niveau pour être prêt à rivaliser avec les plus grosses écuries européennes. La récente défaite face à Manchester City a montré que le club parisien n’est pas encore prêt. En recherche d’équilibre, Pochettino pourrait profiter de l’absence de Neymar pour donner encore plus de libertés au duo Messi (3 passes décisives dimanche) – Mbappé. L’attaquant français a marqué 8 buts sur ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’OGC Nice est toujours sur le podium de la Ligue 1 mais reste sur des prestations décevantes. Après avoir frôlé la correctionnelle à Clermont (victoire arrachée 2-1), où une erreur du portier local avait relancé les Aiglons, Nice a chuté à domicile face à Metz (0-1), pour ce qui est la deuxième défaite consécutive à l’Allianz Riviera après celle enregistré face à Montpellier (0-1). Revanchards, les Niçois veulent profiter de ce déplacement chez le leader pour se relancer. Avec Galtier à sa tête, Nice dispose d’un coach capable de remobiliser les troupes à la veille d’un choc important pour la Ligue 1. Depuis le début de saison, Nice peut compter sur un Gouiri en pleine forme et très inspiré avec 8 réalisations tandis qu’Andy Delort s’est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe. Mais les Niçois manquent de tranchants en ce moment, et ils mettent trop de temps à rentrer dans leurs matchs. Sans être transcendant, Paris a cette capacité à faire le nécessaire et de profiter de ses moments forts pour accrocher des points. Le PSG devrait encore s'imposer au Parc.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(368€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(388€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !