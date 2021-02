Pronostic PSG Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG fait le taf face à Nice

A quelques jours de son 8de finale face au FC Barcelone, le PSG affronte l’OGC Nice dans le cadre de la 25journée de Ligue 1. Depuis la nomination de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain a connu seulement deux faux-pas, à Saint Etienne (1-1) et sur le terrain de Lorient (3-2). En revanche, les Franciliens viennent de remporter leurs deux dernières rencontres de championnat face à Nîmes (3-0) et surtout au Stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille (2-0). Si le PSG a perdu Angel di Maria dans les Bouches du Rhône, Pochettino peut compter sur un Kylian Mbappé qui retrouve ses sensations. De plus, Mauro Icardi a marqué des points depuis l’arrivée du technicien argentin. Avec la paire Marquinhos-Kimpembe, le club de la capitale possède des gages de solidité derrière, confirmé par les 8 clean sheets lors des 10 dernières journées. En Coupe de France, le PSG a fait respecter la hiérarchie en dominant Caen (1-0) sur une réalisation de Kean et une nouvelle victoire sans encaisser de but. La mauvaise nouvelle de la soirée est venue de Neymar, sorti blessé.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’OGC Nice a retrouvé des couleurs ces derniers temps. Le recrutement de Saliba et Todibo derrière a permis de combler l’absence du capitaine Dante. Les deux jeunes espoirs français ont redonné une certaine solidité à l’arrière-garde niçoise qui a signé son 1er clean sheet de la saison à domicile le week-end dernier, lors de la venue du SCO d’Angers (3-0). Ce succès a permis aux Aiglons de prendre 10 points d’avance sur le premier relégable, Nantes. De plus, les Niçois ont un match en retard face à l’Olympique de Marseille. Nice a confirmé son regain de forme en s’imposant aux Costières en Coupe de France face à Nîmes (3-1). Dans l’optique de se mettre dans les meilleures dispositions avant son choc face au FC Barcelone et avec le retour possible de Navas, le PSG devrait s’imposer sans encaisser de but face à Nice qui reste l'une des grosses déceptions de la saison, classée à la 13place seulement. Ce pari est à prendre dans la rubrique "Résultat et les deux équipes marquent (oui/non)" pour avoir une plus grosse cote chez un PokerStars qui revient dans le Game avec de belles cotes, notamment sur ce genre de pari.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic PSG Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !