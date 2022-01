Pronostic PSG Nice : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Coupe de France

Le PSG passe l’obstacle Nice

Le dernier 8de finale de la Coupe de France nous offre, lundi, une affiche alléchante entre les deux premiers du championnat de France, le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice. Les Parisiens se montrent intraitables en Ligue 1 et possèdent à un peu plus de la mi-parcours 11 points d’avance sur les Aiglons. Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour le club de la capitale qui doit affronter le Real Madrid en 8de finale de la Ligue des champions. Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le PSG va jouer le coup à fond cette saison pour conserver son titre. Lors des tours précédents, le club parisien s’est défait de deux formations qui évoluent dans les échelons inférieurs, à savoir Feignies-Aulnoye (0-3) et Vannes (0-4). Lors de ces rencontres, Mauricio Pochettino n’avait pas hésité à aligner des jeunes à l’image du prometteur duo Simons – Michut. Le joueur néerlandais avait réussi des prestations intéressantes, et attise la convoitise des clubs européens. Après avoir logiquement dominé Brest (2-0), le PSG a souffert pendant 40 minutes face à Reims le week-end dernier. Très bon au cœur du jeu, Marco Verratti s’est cette fois signalé dans le rôle du buteur avec un doublé face aux Champenois (score final 4-0). Pour la réception de Nice, Pochettino sera privé de ses joueurs sud-américains, Marquinhos, Di María et Paredes, partis rejoindre leur sélection, mais aussi des Africains toujours engagés dans la CAN, Diallo, Gueye et Hakimi. Ajoutons que les importants Neymar et Wijnaldum sont blessés. Cependant, Messi a été dispensé du voyage en Argentine et reste à la disposition du PSG, tandis que Draxler a effectué son retour sur les terrains le week-end dernier. Paris devrait aligner une équipe remaniée, mais compétitive, en forme lors des derniers matchs, les jeunes pépites pourraient avoir du temps de jeu aux côtés des Messi, Mbappé ou Ramos.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’OGC Nice semble avoir passé un cap avec l’arrivée de Christophe Galtier. Le technicien français avait réalisé un excellent travail à l’AS Saint-Étienne avant de remporter le titre en Ligue 1 avec Lille. « Galette » a rejoint une formation niçoise ambitieuse et qui dispose d’une puissance financière conséquente. Régulier sur la première partie de saison, le club niçois avait connu quelques couacs face à des adversaires à sa portée, avec des défaites surprenantes face à Metz, Lorient ou Troyes, des formations qui luttent pour le maintien. En difficulté face à ces équipes regroupées, les Aiglons se montraient tranchants dès qu’ils avaient des espaces. Les récents résultats prouvent que la formation azuréenne a trouvé la solution pour remédier aux blocs bas, avec des succès sur Brest ou Metz. Lors des dernières journées, les Niçois ont montré de très bonnes aptitudes en remportant leurs 5 dernières rencontres de championnat. En Coupe de France, le Gym a disputé un seul tour où il a dominé difficilement Cholet (0-1). Au tour précédent, le club niçois a profité de la disqualification du Paris FC et de Lyon. Depuis le début de la saison, Nice est la seule formation toute compétitions confondues, à ne pas être reparti du Parc des Princes avec une défaite (match nul 0-0), mais Verratti, de retour de blessure, n'avait pu jouer que les dernières minutes. Plus régulier que son dauphin,le PSG et Nice devrait sortir vainqueur d'un match où Mbappé (19 buts déjà cette saison avec le PSG) espère se démarquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Égypte Maroc encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !