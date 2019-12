Pronostic PSG Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Neymar se distingue face à Nantes !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG - Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le PSG accueille le FC Nantes Atlantique en clôture de la 16journée de Ligue 1. Les Parisiens comptent 5 points d’avance sur Marseille, avec un match de retard à jouer. Ce week-end, les Champions de France en titre ont vu leur rencontre face à Monaco être reporté, suite aux intempéries touchant le Sud de la France. Le PSG reste sur quelques matchs moins aboutis, à l’image du match au Bernabeu, où les Parisiens peuvent s’estimer heureux d’être repartis avec un point tant ils ont été dominés par les Merengue. Ce soir-là, Neymar était sur le banc. Peu habitué à ce traitement, le Brésilien est annoncé titulaire et va tout faire pour se mettre en avant face à Nantes et prouver qu’il a retrouvé son niveau. L’ancien Blaugrana aura à cœur de briller lors d’une semaine où il a été totalement zappé dans les récompenses du Ballon d’Or. Neymar, en manque de rythme lors de ses premières sorties, a pu améliorer sa condition physique suite au report du match contre Monaco.chezen misant sur ce match (BONUS à durée LIMITÉE)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nantes a retrouvé le goût de la victoire après 5 journées sans succès. Les Canaris ont battu des Toulousains dans le dur (2-1) et se sont replacés à la sixième place du classement. L’équipe entraînée par Christian Gourcuff se montre efficace, avec souvent des victoires par un seul but d’écart. Les Nantais sont conscients de la difficulté de s’imposer au Parc mais vont tenter de reproduire le coup réussi par Reims. Aligné d'entrée au Parc, Neymar pourrait briller face à une équipe nantaise regroupée. Le Brésilien a d'ailleurs marqué 3 de ses 4 buts de la saison face à des équipes qui ont surtout essayé de tenir derrière (victoires 1-0 face à Strasbourg, Lyon et Bordeaux).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !