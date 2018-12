Pronostic PSG Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un "clean sheet" pour le PSG face à Nantes

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG - Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leader invaincu de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de la Ligue des Champions,le PSG a réalisé 6 excellents premiers mois. En Europe, les Franciliens sont sortis premiers d’un groupe extrêmement relevé avec Liverpool et le Napoli. Cette semaine, le PSG a fait le job en s’imposant sur la pelouse d’Orléans en Coupe de la Ligue. Pour ce match, Tuchel avait aligné une équipe remaniée. L’arrivée du coach allemand est bénéfique pour les jeunes du club, comme Diaby (buteur à Orléans) ou Nkunku, qui trouvent du temps de jeu. Pour cette dernière rencontre de l’année au Parc des Princes, Tuchel devrait aligner une équipe très compétitive. 5 des 8 matchs à domicile du PSG se sont terminés sur un clean sheet (sans encaisser de but).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, les Nantais se sont inclinés dans le derby breton face à Rennes en Coupe de la Ligue (2-1). Le renouveau des Canaris, entrevu avec l’arrivée de coach Vahid, s’essouffle (une seule victoire au cours des 5 derniers matchs). Les deux derniers déplacements nantais se sont conclus par des défaites, dont une lourde concédée à Saint-Etienne (3-0). La mission des Nantais face à la meilleure équipe de Ligue 1, invaincue et qui a remporté tous ses matchs à domicile en ayant seulement concédé 3 buts, relève donc du miracle de Noël. Pour ce match, nous voyons les Parisiens s’imposer sans concéder de but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€ en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec