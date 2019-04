Pronostic PSG Nantes : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de la Coupe de France

Le PSG compte sur Mbappé face à Nantes !

Eliminé de C1 et de Coupe de la Ligue, le PSG ne peut pas se permettre un nouveau faux-pas en Coupe de France. Pour cette demi-finale au Parc des Princes, le champion en titre reçoit le Football Club de Nantes. Ce week-end en championnat, les Parisiens se sont difficilement imposés sur le terrain de Toulouse grâce à un but de Kylian Mbappé. En l'absence de Neymar et Cavani, l'ancien Monégasque est l'atout offensif numéro 1 des Franciliens. Le natif de Bondy a déjà inscrit 32 buts cette saison, il vient de marquer lors de 10 des 11 dernières rencontres qu'il a disputées (avec Paris et l'Équipe de France). La seule fois où il n'a pas trouvé le chemin des filets a été le match retour contre Man U. Ce mercredi soir, l'attaquant parisien sera une nouvelle fois très attendu et cela d'autant plus, si Cavani n'est pas rétabli. Contre Toulouse, Choupo-Moting a manqué l'immanquable, ce qui marque encore plus l'actuelle dépendance des Parisiens au jeune prodige français. De son côté, Nantes sait devra réussir un exploit pour se qualifier. Pour cela, le FCN compte sur Halihodzic qui connaît bien la maison parisienne mais les deux dernières défaites face à Lille et Reims ne permettent pas d'aborder ce match dans les meilleures conditions. Les Nantais ont déjà perdu cette saison au Parc, c'était en Ligue 1 sur le score de 1-0 à cause d'un but de... Mbappé. Pour cette rencontre, nous voyons un Kylian Mbappé en pleine bourre trouver une nouvelle fois le chemin des filets.