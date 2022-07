Pronostic PSG Nantes : Analyse, cotes et prono du Trophée des Champions

200€ remboursés sur PSG - Nantes !

Paris sur une nouvelle dynamique

Nantes a retrouvé son élan

Le PSG sans Mbappé

Les compo probables :

Le PSG part du bon pied face à Nantes

vous offreau lieu de 150€ habituellement. Un bonus annoncé limité jusqu'au- si votre 1er pari de 200€ est perdant, vous êtes remboursé de 200€ !- si votre 1er pari de 100€ est perdant, vous êtes remboursé de 100€ !- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.L’an passé à pareille époque, le Paris Saint-Germain était en train de réaliser l’un des transferts les plus retentissants de son histoire avec l’arrivée de Lionel Messi. Ce recrutement ainsi que celui de Sergio Ramos, Hakimi ou Wijnaldum laissait penser que le club de la capitale allait passer un cap au niveau européen. Mais comme souvent dans ses campagnes européennes, le PSG a connu un trou noir, en 8de finale retour de C1, dont ont profité le Real et Karim Benzema pour s’imposer. Ce revers a engendré la colère des supporters parisiens qui n’ont pas été tendres avec leurs joueurs et notamment avec Messi et Neymar. La prolongation de Mbappé, justement proche de rejoindre libre la Maison Blanche, a permis au PSG de finir sur une bonne note. Depuis cette prolongation, les dirigeants parisiens se sont activés en coulisses pour trouver un duo capable de relancer le club. Le président parisien a choisi la doublette Campos – Galtier qui s’était illustrée à Lille en remportant la Ligue 1 au détriment du PSG. Le technicien français a connu beaucoup de réussite dans sa carrière mais passe un test important en prenant la direction d’un grand club européen. Cet été, Paris a remporté tous ses matchs amicaux avec une victoire face à Quevilly (2-0) et des succès lors de ses trois matchs de la tournée japonaise : face à Kawasaki Frontale (2-1), les Urawa Reds (3-0) et le Gamba Osaka (6-2).Proche de la relégation lors de la saison 2020-21, le FC Nantes avait dû passer par les barrages face à Toulouse pour sauver sa peau. L’arrivée d’Antoine Kombouaré à la tête des Canaris avait été prépondérante dans cette opération maintien. Lors du dernier exercice, les Nantais ont livré une très bonne saison en terminant dans la première partie du classement à la 9place. En championnat, le club de Loire-Atlantique avait impressionné de sa solidité tout au long de la saison et avait livré l'une de ses meilleures prestations lors de son match face au Paris Saint-Germain à la Beaujoire (victoire 3-1). Le point d’orgue de la saison des Nantais reste la coupe de France où la bande à Kombouaré s’est imposée en dominant Nice (1-0) en finale. Ce succès permet aux Nantais de participer à ce Trophée des Champions à Tel-Aviv, mais aussi à la C3. La préparation nantaise n’a en revanche pas été idéale puisque le club affiche deux revers face à Guingamp et Rennes (0-1 à chaque fois) pour deux victoires sur Caen et Lorient (2-0 à chaque fois).Appelé pour remettre de l’ordre dans la maison parisienne, le duo Galtier – Campos face à plusieurs chantiers puisqu’ils doivent trouver un schéma tactique permettant aux trois stars du PSG d’évoluer ensemble mais aussi de dégraisser un effectif trop important. Si les Di Maria, Simmons, ou Dagba ne sont déjà plus dans le groupe, Paris veut aussi se débarrasser des Draxler, Wijnaldum, Herrera, Kurzawa, Paredes, Rafinha ou Icardi. Au niveau des arrivées, Paris s’est renforcé avec le milieu portugais Vitinha, le défenseur de Leipzig Mukiele et le prometteur Ekitike. Pour cette première rencontre officielle de la saison, Galtier ne pourra pas compter sur Mbappé (suspendu). Le technicien français devrait s’appuyer sur le 3-4-3 utilisé lors de la préparation avec un trio défensif composé de Marquinhos, Ramos et Kimpembe, un duo au milieu avec Verratti et Vitinha, les pistons Hakimi à droite et Mendes à gauche. Devant, « Galette » va devoir trancher pour savoir qui accompagnera le duo Messi – Neymar en l’absence de Mbappé. L’ancien coach niçois apprécie le profil de Kalimuendo, auteur de plusieurs buts lors de la tournée.En face, le FC Nantes a perdu l’un de ses meilleurs joueurs cet été puisque Kolo Muani a rejoint l’Eintracht Francfort. Fortement convoités, les Lafont, Blas ou Simon sont toujours au club et participeront au Trophée des Champions. La formation nantaise a profité de ses bonnes relations avec Watford pour réaliser ce qui semble être un bon coup avec la signature de Moussa Sissokho. Pour compenser le départ de Kolo Muani, le FCNA a misé sur deux joueurs, le jeune niçois Guessand et l'international égyptien Mostafa Mohamed, arrivé de Galatasaray.: Donnaruma - Ramos, Marquinhos, Kimpembé - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Kalimuendo, Neymar.: Lafont - Sylla, Girotto, Pallois, Fabio - Doucet, Chirivella, Sissoko - Blas, Guessand, Simon.Surpris l’an passé par Lille dans le Trophée des Champions, Paris veut cette fois ne pas manquer son entame. Après les tensions de la fin de la saison dernière, les premières rencontres vont être cruciales pour le PSG de Galtier, dont les performances vont être minutieusement observées. La rigueur semble être l’un des axes d’amélioration du club parisien, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Même privé de Mbappé, Paris alignera une très belle équipe à Tel-Aviv. En jambes lors de la tournée japonaise (2 buts chacun), Neymar et Messi se savent attendus cette saison et devraient élever leur niveau de jeu.a vécu une première année d’adaptation au sein du club parisien et semble monter en puissance depuis la fin de la saison dernière. Les dernières oppositions entre le Paris Saint-Germain et Nantes nous ont souvent offert de très belles rencontres (les deux équipes avaient respectivement remporté 3-1 leur duel de la saison joué à la maison). Paris part logiquement nettement favori dans cette rencontre qui s’annonce agréable avec des Nantais capables de projeter rapidement en contres avec ses flèches Blas et Simon, finalement toujours là. Pas toujours parfaitement équilibré, Paris pourrait souffrir sur ces attaques rapides mais devrait au final l’emporter. Comme lors des 3 derniers PSG - Nantes, on pourrait voir des buts marqués des deux côtés.Retrouvez le Pronostic PSG Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !